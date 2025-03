Chegou a hora do adeus! Assistente Google desaparece e dá lugar à Gemini

Numa das decisões mais óbvias dos últimos anos, a Google decidiu finalmente terminar o projeto do seu Assistente. Vai focar-se apenas na Gemini e isto implica uma enorme migração de utilizadores. Agora, a Google explicou como pretende fazê-lo, abrindo as portas à Gemini em todo o lado.

O Assistente da Google foi a resposta da empresa ao Siri da Apple. É um assistente pessoal que, usando o reconhecimento da voz e o processamento de linguagem, é capaz de compreender e executar os comandos do utilizador. Na altura, com a Alexa e a já referida Siri, o Google Assistant propôs um futuro em que a interação com os nossos dispositivos seria mais pessoal e menos dependente dos ecrãs.

Esse sonho acabou e a Google confirmou que o seu Assistente deixará de estar acessível em dispositivos móveis a partir deste ano. Nos próximos meses, vai iniciar um processo de atualização para permitir que mais utilizadores comecem a utilizar a Gemini como assistente pessoal. Este processo afetará todos os telefones Android, independentemente da marca.

O plano da Google pressupõe que a maioria dos smartphones Android utilizará a Gemini como assistente pessoal, embora existam exceções devido a limitações técnicas. Os smartphones que ainda executam o Android 9 ou anterior e sem pelo menos 2 GB de RAM continuarão a utilizar o Assistente e este continuará a funcionar.

A medida não afeta apenas os smartphones. Além destes, a Google confirmou que também vai começar a atualizar tablets, carros, smartwatches, auscultadores e outros dispositivos móveis conectados para utilizar a Gemini. Na verdade, já foi vista uma antevisão destas alterações no Android Auto com Gemini1, que já está em testes e deverá ser lançado nos próximos meses.

Por fim, a Google anunciou os seus planos para dispositivos domésticos inteligentes, incluindo colunas, monitores conectados e TVs, que atualmente utilizam o Google Assistant para fornecer recursos inteligentes e controlo de voz. Em vez de simplesmente substituir o Assistente pela Gemini, anunciou o desenvolvimento de "uma nova experiência" para estes dispositivos, baseada na Gemini, embora não tenha fornecido mais detalhes.

Este anúncio confirma que a Gemini se tornou o único compromisso da Google com o seu futuro inteligente. Ao mesmo tempo, a empresa admitiu que a Gemini não foi criado para substituir o Assistente, mas afirma que trabalhou para melhorar a qualidade da experiência quotidiana. A grande vantagem, diz a Google, é que as capacidades da Gemini vão além do que o Assistente é capaz de oferecer.