Primeiro SUV da Xiaomi terá mais autonomia do que qualquer carro da Tesla

Após conquistar o mercado dos elétricos na China com o seu primeiro veículo, a Xiaomi procura outros segmentos para se afirmar. Como tal, a marca já prepara o seu primeiro SUV, o YU7. Sabendo que a autonomia é a base do sucesso, dizem que o novo carro terá mais do que qualquer Tesla.

Xiaomi terá mais autonomia do que qualquer Tesla

O segmento dos SUV está muito concorrido, mas depois do imenso sucesso do SU7, não restam dúvidas de que a Xiaomi também terá sucesso com o YU7. Este novo modelo, a ser ainda apresentado, parece ser mais um carro elétrico que os utilizadores vão querer, sobretudo pela sua enorme autonomia.

Por enquanto, tudo o que está relacionado com o Xiaomi YU7 é segredo de estado para os seus criadores, uma vez que apenas conhecemos o aspeto exterior e pouco mais. Mas há algumas horas, a Reuters revelou a autonomia das três versões esperadas do YU7.

YU7 tem tudo para ser um sucesso em breve

Segundo dados partilhados, estes são os valores disponíveis para os três modelos do SUV:

770 quilómetros de autonomia

760 quilómetros de autonomia

675 quilómetros de autonomia

Segundo a Reuters, a fonte é “um documento do Governo chinês”.

Há um mês, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China anunciou os três modelos do YU7 no seu “Catálogo de Modelos de Veículos de Nova Energia com Redução e Isenção de Imposto de Compra”.

Conforme os dados revelados, o Xiaomi YU7 estará disponível em duas versões diferentes de capacidade de bateria: 96,3 kWh e 101,7 kWh.

Além disso, há especulações de que o Xiaomi YU7 também oferecerá uma versão com tração traseira e bateria de fosfato de ferro-lítio de 75 kWh, semelhante à que pode ser vista no SU7.

Em comparação, a Tesla, que começou a entregar o Model Y atualizado no final de fevereiro, tem uma variante de longo alcance do novo Model Y com um alcance de 719 km por carga, contra 688 km.

A variante com tração traseira tem agora um alcance de 688 km, contra 554 km. Portanto, duas versões do SUV YU7 superam em muito o Tesla em termos de maior autonomia.