Apple bloqueia o regresso do Fortnite ao iPhone em todo o planeta

A guerra entre a Epic e a Apple está a ganhar novos contornos. Depois de uma batalha legal que tem escalado, havia a esperança de conseguir trazer o Fortnite de volta ao iPhone. Essa ideia foi agora bloqueada pela Apple e este jogo acaba por ver bloqueada a sua chegada ao iPhone.

Apple bloqueia Fortnite no iPhone

Nova reviravolta inesperada para a Epic Games na sua luta contra a Apple. A empresa confirmou que a firma de Cupertino bloqueou mais uma vez a disponibilidade do Fortnite na App Store para utilizadores nos Estados Unidos e na Epic Games Store para iOS para aqueles que residem na União Europeia.

Esta medida fez com que o Fortnite deixasse de estar disponível no iOS e iPadOS para todos, depois da Epic Games ter conseguido incluir o jogo na sua própria loja de aplicações disponível no iOS 18, com a chegada da abertura de lojas de aplicações de terceiros na União Europeia. Embora a Epic não tenha fornecido mais detalhes, confirmou que o jogo não estará disponível até que a Apple, claro, retire a proibição.

O bloqueio da Apple ocorre também após dias de incerteza da Epic Games, que enviou o Fortnite para análise a 9 de maio. O programador do videojogo, de facto, teve de cancelar o pedido e enviar uma segunda com uma versão atualizada da aplicação 120 horas depois, após perceber que não recebia nenhuma resposta da Apple.

Epic não está satisfeita com a situação

Tim Sweeney, CEO da Epic Games, detalhou numa publicação no X que este tipo de pedidos são atendidos muito mais rapidamente pela Apple, suspeitando assim de um tratamento desfavorável por parte da empresa de Cupertino.

Chegou mesmo a dizer que a Apple não lhe retornou as chamadas para resolver a situação atual do Fortnite na App Store. Salientou, no entanto, que embora tenha falado com a Apple sobre os planos para submeter o Fortnite ao processo de verificação da App Store, a empresa nunca confirmou que aprovaria o pedido.

De qualquer forma, esta é apenas mais uma reviravolta na batalha judicial que a Epic Games e a Apple têm travado desde 2020, quando a empresa removeu o Fortnite da App Store por violar as regras da loja de aplicações. Não se sabe se a Epic Games irá reenviar o Fortnite para análise para um lançamento futuro.