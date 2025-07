China descobriu enorme depósito de lítio e outros minerais: 490 milhões de toneladas!

Sendo já uma das maiores detentoras mundiais de reservas de lítio, a China descobriu um enorme depósito do mineral. Além deste, foram detetados outros, como rubídio, tungsténio e estanho.

Atualmente, com a evolução tecnológica e o crescimento dos carros elétricos, o lítio é um mineral crítico, largamente valioso.

Após descobrir um grande depósito de lítio na sequência de cinco anos de prospeção e exploração, em janeiro do ano passado, a China fez, agora, mais uma descoberta de peso: 490 milhões de toneladas de lítio e outros minerais.

Encontrada na zona mineira de Jijiaoshan, no concelho de Linwu, na província central de Hunan, a reserva foi classificada como um depósito de lítio do tipo granito alterado, com cerca de 1,31 milhões de toneladas de óxido de lítio.

Além de lítio, foram encontrados outros minerais, como rubídio, tungsténio e estanho, segundo de acordo com o departamento de recursos naturais da província de Hunan.

Descoberta do depósito de lítio resulta de anos de exploração

A descoberta foi possível, graças aos avanços nas tecnologias de exploração e anos de trabalho, conforme esclarecido pelo Instituto de Pesquisa de Recursos Minerais da província de Hunan, que liderou o projeto. Este terá decorrido, conforme contado, em complexas condições geológicas.

Segundo Xu Yiming, professor do instituto, a reserva recém-descoberta deverá assegurar recursos para que a cidade de Chenzhou, que administra Linwu, desenvolva ainda mais a sua indústria de novas energias.

Em janeiro, o Serviço Geológico da China, sob a tutela do Ministério dos Recursos Naturais, disse que as reservas de lítio do país aumentaram para 16,5% do total global, impulsionando-o para o segundo lugar no ranking mundial.

