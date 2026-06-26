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GPT-5.6 com uso limitado! Administração Trump decidirá se ele pode ser usado

· Inteligência Artificial 3 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Zé Fonseca A. says:
    26 de Junho de 2026 às 21:35

    E enquanto a Europa anda a tentar lançar modelos opensource com 600B parâmetros a OpenAI é Anthropic já têm estes modelos com perto de 10T.
    Good luck

    Responder
  2. Filipe says:
    26 de Junho de 2026 às 22:18

    Tudo tem que passar pelo ditador!
    Os chineses com lançamentos Open source que as pessoas podem usar localmente tem dado cabo da mioleira do Trump como o caso do GLM-5.2 que tem apaixonado a comunidade dos programadores devido a terem resultados equivalentes ao opus 4.8.

    No arena.ai até está posicionado em 2 lugar acima do Claude 4.8 no chart WebDev.

    Responder
  3. Max says:
    26 de Junho de 2026 às 22:27

    “Uma nova inteligência artificial desenvolvida na China começou a chamar a atenção de programadores ao redor do mundo por superar o ChatGPT em tarefas complexas e trazer uma proposta diferente: funcionar sem depender da nuvem.
    O modelo GLM-5.2, lançado pela empresa Z.ai (antiga Zhipu AI), consegue rodar diretamente no hardware local do utilizador, eliminando a necessidade de enviar informações para servidores de terceiros ou pagar assinaturas caras para gigantes de tecnologia.
    O modelo chinês ficou atrás apenas do Claude Fable 5, da Anthropic, mas conseguiu superar o GPT-5.5 em atividades práticas, como a correção de falhas de software no mundo real e exames de matemática.”
    Trump que não se canse, só obriga ao desenvolvimento autónomo dos chineses (com alguma ladroagem à mistura).

    Responder

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