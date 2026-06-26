GPT-5.6 com uso limitado! Administração Trump decidirá se ele pode ser usado

Os EUA parecem querer controlar o acesso à IA e ao que esta oferece a todos os utilizadores. Depois de bloquear a última versão do Claude, surge agora um novo. O modelo da OpenAI, o muito aguardado GPT-5.6, será inicialmente disponibilizado a um número limitado de empresas. A administração Trump aprovará o seu uso caso a caso.

Depois de bloquear por completo o acesso de estrangeiros ao Claude Fable 5 e ao Mythos 5, o governo norte-americano parece estar a exercer um controlo apertado sobre novos modelos de inteligência artificial desenvolvidos no seu território.

O modelo GPT-5.6 controlado pela administração Trump

Durante uma sessão de perguntas e respostas, Sam Altman anunciou aos seus funcionários que o GPT-5.6 seria lançado de forma faseada. O novo modelo da empresa estará inicialmente disponível com acesso limitado a um pequeno grupo de empresas. Durante este período, apenas a administração Trump aprovará o acesso caso a caso.

Para compreender completamente esta restrição, é necessário revisitar o caso Anthropic. A 13 de junho, o governo dos EUA simplesmente proibiu o acesso de estrangeiros ao Claude Fable 5 e ao Mythos 5. Da noite para o dia, pessoas de fora dos EUA viram-se completamente excluídas destes dois modelos de inteligência artificial de ponta.

Até mesmo os funcionários da Anthropic que não eram cidadãos americanos foram impedidos de os utilizar. A justificação dada pelo governo dos EUA foi a segurança nacional. O mesmo se aplica agora ao lançamento do GPT-5.6. A administração Trump acredita que o novo modelo da OpenAI está "ao mesmo nível do Mythos", sobretudo em termos de cibersegurança.

Segurança nacional: Washington coloca tecnologia sob supervisão

A Anthropic foi obrigada a restringir o acesso de estrangeiros ao Claude Fable 5 e ao Mythos 5. Por sua vez, a OpenAI necessita de aguardar a aprovação das autoridades federais americanas para implementar o seu novo modelo. Esta abordagem parece não agradar a Sam Altman: "Deixámos claro ao governo dos EUA que este não é o nosso modelo preferido a longo prazo".

Por outro lado, Donald Trump está a enviar sinais contraditórios. O presidente americano defendeu o rápido desenvolvimento da inteligência artificial, sem regulamentos rígidos, bem como um programa agressivo para exportar IA americana. Pouco depois, Trump assinou uma ordem executiva sobre inteligência artificial que, em última análise, continha regras bastante opcionais. Hoje, o governo dos EUA caminha para uma supervisão rigorosa dos modelos de IA desenvolvidos no seu território.

Embora as empresas tecnológicas sejam convidadas a submeter "voluntariamente" as suas inovações, esta abordagem, na realidade, equivale a um controlo apertado, sem liberdade de escolha. Resta saber qual será o impacto destas restrições na implementação do modelo GPT-5.6 na Europa, caso este não seja simplesmente bloqueado por lá.