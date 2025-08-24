Governo dos EUA vai assumir participação acionista de 8,9 mil milhões de dólares na Intel

Depois de muitos rumores e de alguma confusão como CEO da Intel, surgem agora excelentes novidades para a empresa. Esta poderá respirar de alívio, com uma intervenção por parte do governo dos EUA. O executivo de Donald Trump vai assumir participação acionista de 8,9 mil milhões de dólares na Intel.

A Intel anunciou um acordo com o governo dos EUA para apoiar a liderança americana na tecnologia e fabrico de semicondutores. Segundo o acordo, o governo dos Estados Unidos vai investir 8,9 mil milhões de dólares em ações ordinárias da Intel. O governo acredita que a Intel é fundamental para o avanço das suas prioridades nacionais e a expansão da indústria nacional de semicondutores.

É importante referir que este não é um novo investimento do governo. Em vez disso, a participação acionista será financiada por 3,2 mil milhões de dólares concedidos à Intel como parte do programa Secure Enclave e os restantes 5,7 mil milhões de dólares em subsídios concedidos anteriormente, mas ainda não pagos, à Intel ao abrigo da Lei de CHIPS e Ciência dos EUA. A Intel já recebeu 2,2 mil milhões de dólares em subsídios do CHIPS até à data, totalizando 11,1 mil milhões de dólares em investimentos do governo dos EUA.

No âmbito deste acordo, o governo dos EUA receberá 433,3 milhões de ações ordinárias da Intel a um preço de 20,47 dólares por ação, o equivalente a uma participação de 9,9% na empresa.

Apesar da sua participação de quase 10% na Intel, o governo dos EUA não terá representação no conselho ou outros direitos de governação ou informação. O governo também votará com o Conselho de Administração da empresa em assuntos que exijam a aprovação dos acionistas, com algumas exceções.

O governo dos EUA está também a receber uma garantia de cinco anos a 20 dólares por ação para mais 5% das ações ordinárias da Intel. Esta será aplicável apenas se a participação da Intel na unidade de fundição descer para menos de 51%. Uma vez que o governo dos EUA assume a participação acionista, as disposições existentes sobre a recuperação de capital e a participação nos lucros associadas à doação de 2,2 mil milhões de dólares anteriormente distribuída pelo governo à Intel ao abrigo da Lei CHIPS serão eliminadas.

No início deste mês, o SoftBank anunciou um acordo definitivo de compra de títulos com a Intel, segundo o qual irá investir 2 mil milhões de dólares em ações ordinárias da Intel a 23 dólares por ação. O investimento indica que a SoftBank poderá eventualmente pretender fabricar os seus chipsets baseados em ARM e outros chips aceleradores de IA nas Intel Foundries em solo americano.