Impressionante arma laser turca neutraliza mísseis sem explosão

Com o mundo mergulhado em conflitos nos quatro cantos do planeta, a corrida ao armamento está hoje mais acesa do que nunca na história moderna. A tecnologia tem vindo a ser empregue não apenas para atacar, mas sobretudo para evitar baixas humanas. Depois dos drones como arma ofensiva, a Turquia apresenta agora um sistema capaz de neutralizar mísseis sem provocar qualquer explosão.

Arma que cega os mísseis atacantes

Quando é que uma arma laser deixa de ser uma arma? Quando se trata do ASELSAN YILDIRIM 100, um sistema DIRCM (Contramedida Infravermelha Direcionada) que não destrói fisicamente os mísseis infravermelhos inimigos, mas antes os cega, impedindo que consigam fixar o alvo.

No campo do armamento militar, é fácil focar naquilo que faz “boom”. No entanto, uma parte significativa da tecnologia é desenvolvida para prevenir ou defender contra essas explosões. Esta lógica está por trás das tecnologias furtivas e dos sistemas de contramedidas antimísseis, cada vez mais sofisticados.

Hoje, os mísseis lançados contra aeronaves não são simples projéteis. São sistemas avançados capazes de localizar e identificar alvos, calcular trajetórias de interceção e segui-los mesmo que realizem manobras evasivas.

Por sua vez, as aeronaves, militares e até civi, também estão equipadas com contramedidas avançadas: desde sistemas furtivos e iscos luminosos, até lasers e outros métodos para desviar ou neutralizar os mísseis.

É aqui que entra o YILDIRIM 100. Este sistema laser turco de dupla torre não destrói os mísseis com calor, como outras armas laser. Em vez disso, cobre o céu em redor da aeronave, detetando mísseis com sensores infravermelhos e utilizando um laser infravermelho multiespectral para cegar ou danificar os sensores do míssil, impedindo-o de seguir o alvo.

Uma tecnologia com mais de 40 anos

Esta ideia não é nova: durante a Guerra das Malvinas, a Marinha Real britânica usou lasers de ofuscação. Mas, ao contrário do uso manual desses lasers, o YILDIRIM 100 é um sistema automático contra outro sistema automático.

Segundo a ASELSAN, o YILDIRIM 100 pode ser usado contra vários tipos de mísseis simultaneamente. Pode ser instalado em aviões e helicópteros, e é compatível com sistemas de aviso de mísseis infravermelhos e ultravioletas.

No dia 4 de julho de 2025, o sistema intercetou e neutralizou com sucesso diversos mísseis infravermelhos num exercício real. A empresa já está a desenvolver o YILDIRIM 300, com maior potência e velocidade suficiente para aviões de combate.

Com o sucesso do teste do YILDIRIM 100, orgulhamo-nos de elevar as capacidades de defesa aérea da Turquia ao nível das nações líderes. No 50.º aniversário da ASELSAN, este marco reflete a força da nossa excelência tecnológica e o compromisso com a inovação. Continuaremos a desenvolver sistemas transformadores adaptados às exigências do campo de batalha moderno.

Disseo Ahmet Akyol, Presidente da ASELSAN.