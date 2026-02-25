O que significa o GPT do ChatGPT?

A ser usado por milhões de utilizadores globalmente, é possível que o ChatGPT já faça parte do seu dia a dia. Apesar disso, sabe o que significa o GPT do chatbot da OpenAI?

O ChatGPT marcou o início de uma era na Inteligência Artificial (IA) ao tornar a tecnologia, que vinha a ser desenvolvida há anos, mais acessível e compreensível para o público em geral.

Antes da sua chegada, a IA era principalmente domínio de especialistas e empresas com recursos avançados, mas o ChatGPT permitiu que qualquer pessoa com acesso à Internet pudesse interagir com um sistema capaz de compreender e gerar linguagem humana de forma sofisticada.

Por isto, é possível que o ChatGPT já faça parte do seu dia a dia, consultando-o para dúvidas ou pedindo-lhe ajuda para tarefas simples.

Apesar dessa potencial presença, sabe o que significa o GPT do chatbot da OpenAI?

GPT do ChatGPT

Cada letra contém pistas sobre como a IA funciona no seu conjunto.

"G" de "generative" (em português, "generativa")

Ou seja, o sistema de IA cria efetivamente texto e conteúdo novos, em vez de simplesmente os analisar.

A IA generativa é um tipo específico de IA que se baseia em processos de aprendizagem profunda inspirados nas redes neuronais do cérebro humano e produz respostas novas em reação a perguntas.

"P" de "pre-trained" (em português, "pré-treinado")

O ChatGPT foi originalmente treinado com uma enorme quantidade de dados antes de ser disponibilizado ao público.

Os modelos de IA pré-treinados são geralmente treinados com enormes quantidades de texto retiradas de bases de dados gigantescas e fontes de acesso público.

O ChatGPT, especificamente, foi treinado com um vasto conjunto de dados chamado OpenCrawl, que inclui milhares de milhões de páginas web recolhidas desde 2008, bem como outras fontes.

Depois disso, a IA pré-treinada é refinada através de feedback gerado por humanos e outros processos de aperfeiçoamento.

Isto significa que a IA pode aprender muito mais rapidamente do que se estivesse a ser treinada por humanos, mas pode herdar preconceitos ou imprecisões das fontes que utiliza.

"T" de "transformer" (em português, "transformador")

Um tipo de rede neural digital que permite à plataforma transformar uma pergunta numa resposta.

De forma simples, os transformers convertem textos em tokens que são transformados em vetores. Estes são depois introduzidos num mecanismo que avalia a importância de cada token, prioriza a informação mais relevante e ajuda o modelo de IA a decidir como responder, simplificando ao máximo.

Por que motivo o ChatGPT recebeu este nome?

Aparentemente, de forma um tanto desleixada, tendo em conta que foi uma decisão de última hora.

Num episódio do podcast da OpenAI, em 2025, o diretor de Investigação, Mark Chen, e o responsável pelo ChatGPT, Nick Turley, explicaram que decidiram o nome do chatbot no dia anterior à apresentação pública do produto.

Com o nome "Chat with GPT-3.5" em cima da mesa, uma reunião entre os membros da equipa, que teve lugar pouco antes do lançamento de 2022, resultou na decisão de que precisavam de algo mais simples: ChatGPT.