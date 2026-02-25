PplWare Mobile

DIGI está há um ano em Portugal. Os números de adesão dececionam ou surpreendem?

· Internet 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Libório says:
    25 de Fevereiro de 2026 às 12:15

    A Digi pode ter as suas falhas na cobertura da rede móvel e tem muito a melhorar. Obrigou o cartel a ter que usar as sub marcas para competirem nos preços e evitar a fuga dos clientes. A Digi veio dar cabo do esquema que estava montado e que fazia com que os consumidores portugueses pagassem mais do que em outros países da Europa. Não sou cliente da Digi, mas só tenho que agradecer terem aparecido.

    Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    25 de Fevereiro de 2026 às 12:20

    tendo em conta que 70% desses clientes vieram da compra da NOWO diria que desilude e muito, é sinal que os tugas valorizam qualidade a preços baixos

    Responder
  3. Manuel says:
    25 de Fevereiro de 2026 às 12:27

    Espero que chegue a FIBRA ,zona do Cartaxo.
    E serviço móvel impecável
    Força DIGI

    Responder
  4. TogasPacho says:
    25 de Fevereiro de 2026 às 12:41

    Só ainda não aderi porque não há net fixa na minha zona.
    E claro que as lowcost das 3 estarolas nessas zonas também não disponibilizam. porque não querem,

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube