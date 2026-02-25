DIGI está há um ano em Portugal. Os números de adesão dececionam ou surpreendem?
Focada na "na melhoria contínua dos serviços e na resposta às necessidades reais dos consumidores", a DIGI revelou os números do seu primeiro ano completo de atividade comercial em Portugal. Surpreendente ou dececionante?
Num encontro com jornalistas, em janeiro, em Lisboa, a DIGI tinha adiantado que, no final de setembro, registava 813 mil serviços ativos, incluindo 443 mil números móveis e 150 mil clientes de fibra, dos quais 128 mil com serviço de televisão incluído.
Entretanto, novos dados divulgados esta semana mostram que a operadora "concluiu o seu primeiro ano completo de atividade comercial em Portugal com 850 mil serviços ativos: 471 mil números móveis e 159 mil clientes de internet, dos quais 132 mil também têm serviço de TV".
Num comunicado, a operadora afirmou que os "resultados positivos reforçam o compromisso da DIGI e demonstram a confiança no mercado português, que continua a procurar liberdade de escolha e serviços a preços justos".
A aposta na expansão das redes móveis e de fibra ótica tem sido um dos principais objetivos, assim como o reforço da cobertura em espaços indoor.
Disse a operadora, acrescentando que "a melhoria contínua na vertente de apoio ao cliente também fez parte do investimento da DIGI".
Além disso, assegura que continua a ouvir o feedback dos seus clientes "e dará continuidade a este trabalho em 2026".
Segundo a DIGI, no ano passado, "as receitas consolidadas aumentaram 12% face ao ano anterior, atingindo 579 milhões de euros".
DIGI está confiante para 2026
No comunicado, a DIGI informa que o ano de 2025 foi marcado pela "expansão e novos lançamentos", em Portugal, tendo a operadora reforçado a sua grelha de televisão "com a entrada da SIC, CMTV e Now" e lançado "uma nova velocidade de Internet de 500 Mbps, novos tarifários pré-pagos e cartões eSIM".
A par disso, "abriu as duas primeiras lojas de marca e chegou ao Metro do Porto", tendo celebrado não apenas o aniversário, mas o "início dos trabalhos no Metro de Lisboa".
Em 2026, o foco mantém-se "na melhoria contínua dos serviços e na resposta às necessidades reais dos consumidores".
Este ano, a empresa apostará "no crescimento da sua operação em Portugal, com a abertura de mais pontos de venda em todo o país, a implementação de novos sites de cobertura móvel, a expansão da cobertura de fibra óptica e o reforço do seu compromisso com a criação de emprego".
A Digi pode ter as suas falhas na cobertura da rede móvel e tem muito a melhorar. Obrigou o cartel a ter que usar as sub marcas para competirem nos preços e evitar a fuga dos clientes. A Digi veio dar cabo do esquema que estava montado e que fazia com que os consumidores portugueses pagassem mais do que em outros países da Europa. Não sou cliente da Digi, mas só tenho que agradecer terem aparecido.
tendo em conta que 70% desses clientes vieram da compra da NOWO diria que desilude e muito, é sinal que os tugas valorizam qualidade a preços baixos
Espero que chegue a FIBRA ,zona do Cartaxo.
E serviço móvel impecável
Força DIGI
Só ainda não aderi porque não há net fixa na minha zona.
E claro que as lowcost das 3 estarolas nessas zonas também não disponibilizam. porque não querem,