DIGI está há um ano em Portugal. Os números de adesão dececionam ou surpreendem?

Focada na "na melhoria contínua dos serviços e na resposta às necessidades reais dos consumidores", a DIGI revelou os números do seu primeiro ano completo de atividade comercial em Portugal. Surpreendente ou dececionante?

Num encontro com jornalistas, em janeiro, em Lisboa, a DIGI tinha adiantado que, no final de setembro, registava 813 mil serviços ativos, incluindo 443 mil números móveis e 150 mil clientes de fibra, dos quais 128 mil com serviço de televisão incluído.

Entretanto, novos dados divulgados esta semana mostram que a operadora "concluiu o seu primeiro ano completo de atividade comercial em Portugal com 850 mil serviços ativos: 471 mil números móveis e 159 mil clientes de internet, dos quais 132 mil também têm serviço de TV".

Num comunicado, a operadora afirmou que os "resultados positivos reforçam o compromisso da DIGI e demonstram a confiança no mercado português, que continua a procurar liberdade de escolha e serviços a preços justos".

A aposta na expansão das redes móveis e de fibra ótica tem sido um dos principais objetivos, assim como o reforço da cobertura em espaços indoor.

Disse a operadora, acrescentando que "a melhoria contínua na vertente de apoio ao cliente também fez parte do investimento da DIGI".

Além disso, assegura que continua a ouvir o feedback dos seus clientes "e dará continuidade a este trabalho em 2026".

Segundo a DIGI, no ano passado, "as receitas consolidadas aumentaram 12% face ao ano anterior, atingindo 579 milhões de euros".

DIGI está confiante para 2026

No comunicado, a DIGI informa que o ano de 2025 foi marcado pela "expansão e novos lançamentos", em Portugal, tendo a operadora reforçado a sua grelha de televisão "com a entrada da SIC, CMTV e Now" e lançado "uma nova velocidade de Internet de 500 Mbps, novos tarifários pré-pagos e cartões eSIM".

A par disso, "abriu as duas primeiras lojas de marca e chegou ao Metro do Porto", tendo celebrado não apenas o aniversário, mas o "início dos trabalhos no Metro de Lisboa".

Em 2026, o foco mantém-se "na melhoria contínua dos serviços e na resposta às necessidades reais dos consumidores".

Este ano, a empresa apostará "no crescimento da sua operação em Portugal, com a abertura de mais pontos de venda em todo o país, a implementação de novos sites de cobertura móvel, a expansão da cobertura de fibra óptica e o reforço do seu compromisso com a criação de emprego".