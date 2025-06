França diz que Tesla mentiu sobre FSD e mais. 4 meses para cumprir ou será multada

A Tesla está a enfrentar uma onda de desagrado por parte dos clientes. Isso traz uma má imagem à marca, algo que tem alertado as entidades reguladoras. O mais recente caso acontece em França, onde a Agência Francesa Antifraude alega que a Tesla mentiu sobre FSD e mais. A empresa tem 4 meses para cumprir ou será multada.

França diz que Tesla mentiu sobre FSD

Num comunicado de imprensa publicado na terça-feira, 24 de junho, a Agência Francesa Antifraude solicitou à Tesla France, subsidiária francesa da Tesla, que cessasse as suas práticas comerciais enganosas. A empresa americana tem quatro meses para comprovar as suas afirmações e argumentos, sob pena de pesadas multas.

A imposição da Direção-Geral da Concorrência, do Consumidor e do Controlo de Fraude (DGCCRF), autoridade responsável pela proteção dos consumidores em França é simples. Ordenou à Tesla France que “cesse as suas práticas comerciais enganosas”.

A subsidiária francesa da fabricante de automóveis elétricos tem quatro meses para mudar este cenário, sob pena de uma multa de 50 mil euros por dia de atraso. O regulador francês está a visar especificamente “a opção de condução totalmente autónoma de certos veículos Tesla (FSD)”, o que é considerado particularmente enganador.

4 meses para cumprir ou será multada

O regulador francês declarou que o escândalo terá começado com relatórios de consumidores registados no Signal Conso em 2023. Após uma investigação de dois anos, o organismo de defesa do consumidor acredita que a subsidiária francesa do grupo de Elon Musk violou de facto várias disposições da lei do consumidor francesa.

Além da criticada “capacidade de condução totalmente autónoma”, a acusação da fraude visa outras práticas do fabricante americano, como os seus procedimentos de compra. A DGCCRF deplora os contratos de venda “sem data, prazo ou local de entrega”, os pagamentos exigidos antes do termo do período de rescisão. Há ainda a falta de informação prévia ou de reembolso quando o direito de rescisão em causa é exercido por um consumidor francês.

Há vários meses que os problemas se acumulam sobre o grupo de Elon Musk, tanto nos Estados Unidos como na Europa. A 11 de junho, vários clientes da marca processaram o grupo em França, alegando que já não podiam conduzir os seus veículos com tranquilidade. Isto porque a marca Tesla estava agora associada a um teórico da conspiração, segundo os seus advogados.