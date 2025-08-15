Governo vai lançar novo apoio para compra de elétricos

De acordo com as declarações do primeiro-ministro, o Governo irá lançar um novo apoio para compra de elétricos. O anúncio foi feito na festa do Pontal.

Apoio para compra de elétricos só com entrega de carro para abate

O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou esta quinta-feira, durante a Festa do Pontal, que o Governo vai criar um novo incentivo para a compra de veículos 100% elétricos. O apoio, no valor de quatro mil euros, será concedido mediante a entrega de um automóvel com motor a combustão com, pelo menos, 10 anos de uso.

O chefe do Governo não especificou qual será a verba total destinada a esta medida nem a data prevista para o seu arranque.

O novo apoio deverá seguir, em linhas gerais, o mesmo modelo do incentivo lançado este ano, que esgotou em apenas três dias. Mais do que uma medida inédita, será, na prática, uma segunda fase do programa, com verbas adicionais.

Em 2024, o incentivo destinado a particulares contou com 13,5 milhões de euros — acima dos 10 milhões inicialmente previstos —, dado que as candidaturas abriram apenas em outubro e incluíram a novidade da obrigatoriedade de entregar um veículo para abate, o que fez com que parte do montante previsto não tivesse sido usado. Já as empresas tiveram acesso a um apoio com uma dotação de dois milhões de euros.

No caso dos ligeiros de passageiros para particulares, a verba disponível foi de 5,7 milhões de euros, permitindo atribuir 1.425 incentivos, cada um no valor de quatro mil euros.