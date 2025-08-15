PplWare Mobile

Governo vai lançar novo apoio para compra de elétricos

Pedro Pinto

  1. 1 palmo na testa says:
    15 de Agosto de 2025 às 22:54

    Pq raio tenho de sustentar compra de eletricos dos outros?

    quem tem Di cheiro, siga, compre.

    querem adopção de carros eletricos, então pressionem a descida dos preços, reduzam ao maldito imposto na compra do carro.

    Ao nível tecnológico são escassas as opções dignas dê-se gastar fortunas,mas pronto ,cada um segue a sua cenoura se quer, e que sejam felizes.

    Mas não com imposto que pagoemessi do pêlo e que no dia a dia pouco ou nada vejo em retorno útil.

    • Ahahah says:
      15 de Agosto de 2025 às 23:22

      Isso.
      Baixar impostos é que era serviço.
      Sobretudo, IRS.
      E no caso de compra de carros novos ainda pagamos imposto sobre imposto.
      Pouca vergonha.

    • Max says:
      15 de Agosto de 2025 às 23:32

      O imposto na compra do carro é o ISV. Os automóveis 100% elétricos estão isentos de ISV e de IUC.
      Isentar de impostos ou conceder subsídios tem o mesmo efeito para os restantes contribuintes que não beneficiam. Tanto sustentas os subsídios como as isenções de impostos. Por acaso tenho mais “azar” às isenções de IUC .

    • JL says:
      15 de Agosto de 2025 às 23:34

      O mesmo que sustenta o combustível dos outros.

