Google traz novidades ao Android para o tornar ainda mais personalizado

Agora que o Android 16 está lançado, a Google apostou em trazer mais algumas novidades. A gigante das pesquisas revelou agora 6 novas funcionalidades perfeitas para os utilizadores. Com estas vão explorar ainda mais o smartphone. Conheça as novidades da Google para o Android e que todos vão poder aproveitar.

Google traz ainda mais novidades para serem exploradas

A Google revelou um novo conjunto de funcionalidades para o ecossistema Android, com o objetivo de oferecer uma experiência mais personalizada e integrada entre os vários dispositivos. As atualizações, que serão implementadas em breve, abrangem desde a comunicação em grupo e edição de fotos a um maior controlo da casa inteligente e melhorias para smartwatches.

No centro das novidades está a aplicação Google Messages, que recebe melhorias significativas para as conversas de grupo em RCS. Os utilizadores poderão em breve personalizar as suas conversas de uma forma mais visual e prática. Em breve, as conversas de grupo vão poder ser personalizadas com novas funcionalidades no Google Messages.

Melhorar as ferramentas que o Android oferece nativamente

Também é possível configurar um ícone personalizado para a conversa de grupo RCS e dar-lhe um nome único para que se destaque das restantes. Adicionalmente, será possível ver quais os contactos que têm o RCS ativo antes de iniciar uma conversa. Também poderá silenciar notificações de grupos específicos por um período de tempo determinado, oferecendo maior controlo sobre as interrupções.

A edição de imagem também foi alvo de uma remodelação profunda com o novo editor do Google Photos. A interface foi redesenhada para ser mais intuitiva, colocando as ferramentas mais utilizadas ao alcance do utilizador. A edição no Google Photos está mais fácil do que nunca graças ao editor de imagens redesenhado.

Personalizar ainda mais as opções dos utilizadores

A nova versão aposta em sugestões baseadas em inteligência artificial para melhorar as fotos com um único toque. Ferramentas como a "Reimagine" permitem criar cenários a partir de uma descrição em texto, enquanto a "Auto frame" ajuda a expandir a cena ou a encontrar o enquadramento perfeito de forma automática.

Para os utilizadores do Google Home, a gestão da casa inteligente torna-se mais flexível. A nova atualização permitirá criar atalhos específicos para os dispositivos Favoritos em cada aparelho. Isto significa que um utilizador pode, por exemplo, fixar o acesso às câmaras de segurança no seu ecrã de Google TV, o altifalante da cozinha no seu smartphone Android e o termóstato no seu smartwatch Wear OS, adaptando o controlo do lar às suas necessidades em cada momento.

Novidades Android chegam em breve para todos usarem

A segurança pessoal foi reforçada na aplicação de Segurança Pessoal com a opção de adicionar tempo extra ao "Safety Check", uma funcionalidade que permite ao utilizador partilhar a sua localização e estado com contactos de emergência. O divertido "Emoji Kitchen" também foi atualizado, permitindo criar novas e criativas combinações de autocolantes.

Finalmente, os utilizadores de smartwatches com Wear OS beneficiarão de uma maior conveniência, com a capacidade de realizar pagamentos em transportes públicos de forma mais rápida e direta a partir do pulso, otimizando as deslocações diárias. Estas atualizações demonstram um esforço contínuo da Google em refinar o seu ecossistema, tornando-o mais coeso, inteligente e adaptado ao dia a dia dos seus utilizadores.