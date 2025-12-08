Nova frente nesta guerra? X reagiu e fechou a conta de publicidade da Comissão Europeia
As relações entre a Comissão Europeia e a rede social de Elon Musk não estão nada pacificas. A multa aplicada no final da passada veio abrir uma nova frente numa guerra que já dura há algum tempo. Agora, o X reagiu e fechou a conta de publicidade da Comissão Europeia. Temos uma nova frente nesta guerra?
Nova frente nesta guerra com o X de Elon Musk?
Somente um dia após ter recebido uma multa de aproximadamente 120 milhões de euros, o X encerrou a conta de anúncios da Comissão Europeia. Este parece ser um passo arriscado e uma resposta direta à ação tomada no final da semana passada. Isto também aconteceu depois de Elon Musk ter reagido de forma direta e pouco norla a esta punição.
Nikita Bier, responsável de produto do X, explicou as razões que levaram à tomada desta medida radical e que limita a ação da União Europeia. Acusou a Comissão Europeia de utilizar uma vulnerabilidade para aumentar artificialmente o alcance da publicação que anunciava a multa.
The irony of your announcement:
You logged into your dormant ad account to take advantage of an exploit in our Ad Composer — to post a link that deceives users into thinking it’s a video and to artificially increase its reach.
Na publicação, Bier afirmou que a comissão “acedeu à conta de anúncios inativa da Comissão Europeia para explorar uma vulnerabilidade no nosso Ad Composer”. Após esse acesso, a conta publicou “um link que engana os utilizadores, fazendo-os pensar que se trata de um vídeo e aumentando artificialmente o seu alcance”.
Conta de publicidade da Comissão Europeia fechada
Bier explicou noutra publicação que a vulnerabilidade “nunca tinha sido explorada desta forma” e “já foi corrigida”. Ainda assim, o X revogou a capacidade da Comissão Europeia de comprar e rastrear anúncios na sua plataforma.
It has never been abused like this. It is now patched.
Embora o X tenha decidido remover a conta de anúncios da Comissão Europeia, ainda precisa de apresentar medidas específicas e um plano de ação para abordar as preocupações relacionadas com a multa de 140 milhões de dólares. O porta-voz da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Defesa, Espaço e Investigação, Thomas Regnier, afirmou que esta é a primeira multa aplicada ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais.
O órgão legislativo europeu alegou que o X tem um sistema enganador no que diz respeito às contas verificadas, não tem transparência em relação ao seu repositório de anúncios e não fornece dados eficazes para os investigadores. Em resposta, o proprietário do X, Elon Musk, comentou a publicação da Comissão Europeia, apelidando-a de “treta“.
Se todas as big tech que tem sido xuladas pelos burocratas de Bruxelas se juntarem e dizer basta pode ser que esses políticos abrandem na mama, ou senão das 2 uma elas deixam todas de operar na UE e o pessoal tem que usar VPN para as usar e a UE não tem nada a ver com isso, ou Trump mete tarifas para a UE como forma de pressão já que estas multas no final é tudo política.
Mais um anjinho que não sabe no mundo em que vive!!!!!
A UE está a proteger os nossos interesses e devia ír muito mais longe! Porque carga de água é que as maiores empresas do planeta não pagam impostos sobre as vendas nos países? Quantos euros paga de imposto a Google pela publicidade feita em Portugal? E a Microsoft? E a Apple? A resposta é nada! Porque a venda é feita da Irlanda, a qual fez um acordo com estas empresas para a Irlanda receber menos de 5% pelas vendas que estas empresas fizerem na Europa!
Se você tiver uma empresa em Portugal e quiser vender as mesmas licenças, está tramado porque vai pagar muito mais e não consegue competir!!!!
Por fim, os EUA eram até agora apenas o nosso principal concorrente e adversário da UE em termos económicos. Com o anormal do Trump, passamos a ser o principal inimigo dos EUA, a UE é o alvo a abater e ainda termos anjinhos que acham muito bem é não perceber que os americanos não querem o nosso bem comum. Somos muito grandes e fazemos frente aos States.
Não percebem isso?
Quando os EUA aplicaram multas milionárias à VW, Deutsch Bank, etc….. que quase faliram o maior Banco Alemão, acham que aconteceu por acaso? E quando a UE aplicou a mesma terapia de choque contra a Microsoft, Apple, etc, que foi por acaso?
Não conseguem ver o padrão e porque tudo isto acontece?
Ainda não perceberam que os EUA acabaram de abandonar a Europa (militarmente) à sua sorte? Ainda não perceberam que a Europa está cercada? (EUA, rússia e China)
Agora o mau da fita é a UE…….
Meu caro, cada país tem de olhar pelos seus interesses porque não são os vizinhos que vão cuidar dos nossos interesses, bem pelo contrário, mas a UE permite juntar muitos países pequenos e colocar a UE como a 2ª maior potência económica mundial!!!!!
Acham que os países sozinhos faziam melhor? Vejam o UK a caminho do descalabro e eventualmente da desunião e tirem conclusões!!!!!
Quem tem os olhos tapados continue a achar que o Elon Musk é vosso amigo e os EUA são nossos amigos!!!!!
E a Comissão Europeia precisa de conta do X para?
Use outra plataforma, se precisar assim tanto.
Já publica no LinkedIn, Há Trashbook e as chinesas.
Desde quando o X (marca já antes existente) é credível ainda para mais agora?
Não se trata da conta normal, institucional, da Comissão Europeia. É uma conta “ad”, de anúncios. Não é dito quantas contas “ad” no X a Comissão Europeia tem, mas podem ser várias.
A União Europeia que faça como fez o Brasil , o X fica barrado na UÉ e vão ver como o processo fica resolvido como ficou no Brasil o Musk acha que põem e dispõem
Xitter banido na Europa e Musk para Marte. Ja vai tarde.