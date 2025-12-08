PplWare Mobile

Nova frente nesta guerra? X reagiu e fechou a conta de publicidade da Comissão Europeia

Redes Sociais 6 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. guilherme says:
    8 de Dezembro de 2025 às 08:23

    Se todas as big tech que tem sido xuladas pelos burocratas de Bruxelas se juntarem e dizer basta pode ser que esses políticos abrandem na mama, ou senão das 2 uma elas deixam todas de operar na UE e o pessoal tem que usar VPN para as usar e a UE não tem nada a ver com isso, ou Trump mete tarifas para a UE como forma de pressão já que estas multas no final é tudo política.

    • Rui says:
      8 de Dezembro de 2025 às 10:18

      Mais um anjinho que não sabe no mundo em que vive!!!!!

      A UE está a proteger os nossos interesses e devia ír muito mais longe! Porque carga de água é que as maiores empresas do planeta não pagam impostos sobre as vendas nos países? Quantos euros paga de imposto a Google pela publicidade feita em Portugal? E a Microsoft? E a Apple? A resposta é nada! Porque a venda é feita da Irlanda, a qual fez um acordo com estas empresas para a Irlanda receber menos de 5% pelas vendas que estas empresas fizerem na Europa!

      Se você tiver uma empresa em Portugal e quiser vender as mesmas licenças, está tramado porque vai pagar muito mais e não consegue competir!!!!

      Por fim, os EUA eram até agora apenas o nosso principal concorrente e adversário da UE em termos económicos. Com o anormal do Trump, passamos a ser o principal inimigo dos EUA, a UE é o alvo a abater e ainda termos anjinhos que acham muito bem é não perceber que os americanos não querem o nosso bem comum. Somos muito grandes e fazemos frente aos States.

      Não percebem isso?
      Quando os EUA aplicaram multas milionárias à VW, Deutsch Bank, etc….. que quase faliram o maior Banco Alemão, acham que aconteceu por acaso? E quando a UE aplicou a mesma terapia de choque contra a Microsoft, Apple, etc, que foi por acaso?

      Não conseguem ver o padrão e porque tudo isto acontece?
      Ainda não perceberam que os EUA acabaram de abandonar a Europa (militarmente) à sua sorte? Ainda não perceberam que a Europa está cercada? (EUA, rússia e China)

      Agora o mau da fita é a UE…….
      Meu caro, cada país tem de olhar pelos seus interesses porque não são os vizinhos que vão cuidar dos nossos interesses, bem pelo contrário, mas a UE permite juntar muitos países pequenos e colocar a UE como a 2ª maior potência económica mundial!!!!!

      Acham que os países sozinhos faziam melhor? Vejam o UK a caminho do descalabro e eventualmente da desunião e tirem conclusões!!!!!

      Quem tem os olhos tapados continue a achar que o Elon Musk é vosso amigo e os EUA são nossos amigos!!!!!

  2. Mico.se says:
    8 de Dezembro de 2025 às 08:39

    E a Comissão Europeia precisa de conta do X para?
    Use outra plataforma, se precisar assim tanto.
    Já publica no LinkedIn, Há Trashbook e as chinesas.
    Desde quando o X (marca já antes existente) é credível ainda para mais agora?

    • Max says:
      8 de Dezembro de 2025 às 09:54

      Não se trata da conta normal, institucional, da Comissão Europeia. É uma conta “ad”, de anúncios. Não é dito quantas contas “ad” no X a Comissão Europeia tem, mas podem ser várias.

  3. Paulo says:
    8 de Dezembro de 2025 às 08:56

    A União Europeia que faça como fez o Brasil , o X fica barrado na UÉ e vão ver como o processo fica resolvido como ficou no Brasil o Musk acha que põem e dispõem

  4. Frederico says:
    8 de Dezembro de 2025 às 09:22

    Xitter banido na Europa e Musk para Marte. Ja vai tarde.

