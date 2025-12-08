Nova frente nesta guerra? X reagiu e fechou a conta de publicidade da Comissão Europeia

As relações entre a Comissão Europeia e a rede social de Elon Musk não estão nada pacificas. A multa aplicada no final da passada veio abrir uma nova frente numa guerra que já dura há algum tempo. Agora, o X reagiu e fechou a conta de publicidade da Comissão Europeia. Temos uma nova frente nesta guerra?

Nova frente nesta guerra com o X de Elon Musk?

Somente um dia após ter recebido uma multa de aproximadamente 120 milhões de euros, o X encerrou a conta de anúncios da Comissão Europeia. Este parece ser um passo arriscado e uma resposta direta à ação tomada no final da semana passada. Isto também aconteceu depois de Elon Musk ter reagido de forma direta e pouco norla a esta punição.

Nikita Bier, responsável de produto do X, explicou as razões que levaram à tomada desta medida radical e que limita a ação da União Europeia. Acusou a Comissão Europeia de utilizar uma vulnerabilidade para aumentar artificialmente o alcance da publicação que anunciava a multa.

Na publicação, Bier afirmou que a comissão “acedeu à conta de anúncios inativa da Comissão Europeia para explorar uma vulnerabilidade no nosso Ad Composer”. Após esse acesso, a conta publicou “um link que engana os utilizadores, fazendo-os pensar que se trata de um vídeo e aumentando artificialmente o seu alcance”.

Conta de publicidade da Comissão Europeia fechada

Bier explicou noutra publicação que a vulnerabilidade “nunca tinha sido explorada desta forma” e “já foi corrigida”. Ainda assim, o X revogou a capacidade da Comissão Europeia de comprar e rastrear anúncios na sua plataforma.

Embora o X tenha decidido remover a conta de anúncios da Comissão Europeia, ainda precisa de apresentar medidas específicas e um plano de ação para abordar as preocupações relacionadas com a multa de 140 milhões de dólares. O porta-voz da Comissão Europeia para a Soberania Tecnológica, Defesa, Espaço e Investigação, Thomas Regnier, afirmou que esta é a primeira multa aplicada ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais.

O órgão legislativo europeu alegou que o X tem um sistema enganador no que diz respeito às contas verificadas, não tem transparência em relação ao seu repositório de anúncios e não fornece dados eficazes para os investigadores. Em resposta, o proprietário do X, Elon Musk, comentou a publicação da Comissão Europeia, apelidando-a de “treta“.