Luís Montenegro vai apresentar queixa contra Volksvargas por “ato de desinformação”

4 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    22 de Janeiro de 2026 às 11:35

    Perda de tempo, vê-se facilmente que é falso.
    Mas fica o aviso: “Aproveitamos a ocasião para realçar a importância de combater a desinformação e alertar os portugueses para a relevância de verificar a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais”, refere ainda o comunicado do gabinete de Montenegro.

  2. Manuel da Rocha says:
    22 de Janeiro de 2026 às 12:00

    Curiosamente, não apresentou queixa, contra, o colega, ministro Leitão Amaro, quando referiu o valor de 2300 euros “por ser a renda média, que qualquer português paga, mensalmente, por T3, em Setúbal”. O próprio aproveitou isso, para mudar, a renda média de 1200 euros, para 2300 euros (sem explicar que 97% das rendas, estão abaixo disso e que será para compensar, familiares, de membros do governo, que arrendam casas, por esses valores, em alugueres diários, não nos mensais).
    É que, o primeiro ministro quis abarcar as operações de arrendamento diário, dentro daquela lei. Daí os 2300 euros, mensais, que podem chegar a 500000 euros anuais, beneficiando das reduções, de impostos, e taxas. O mesmo para os 9800 milhões de euros, emprestados, a jovens (até aos 35 anos) para compra de casa, que se sabe, que há milhares, que compraram casa, beneficiando das ajudas estatais e de spread, de 0,5%, até 50 anos, que as arrendaram, no dia seguinte. Alguns até pagaram, o crédito 6 meses depois. O governo não se importou e, até, deu mais 3 anos, de isenção de IMI, mesmo que existam contratos de arrendamento, para essa mesma casa.

