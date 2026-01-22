Luís Montenegro vai apresentar queixa contra Volksvargas por “ato de desinformação”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai apresentar queixa contra o utilizador "Volksvargas", devido a um "ato de desinformação com elevada difusão pública", conforme avançado pelo seu gabinete, em comunicado.

Conforme está a ser avançado, Luís Montenegro vai apresentar queixa contra o utilizador "Volksvargas", devido a uma publicação falsa na rede social X.

Em causa está a publicação abaixo, com uma imagem semelhante à divulgada por Donald Trump na Truth Social, na qual o Presidente dos Estados Unidos mostrava uma troca de mensagens com Emmanuel Macron, onde este lhe dizia: "Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia".

Segundo o comunicado, citado pelos vários órgãos da imprensa nacional, "o Primeiro-Ministro de Portugal foi alvo de ato de desinformação com elevada difusão pública".

"Aparentemente, com origem no utilizador "Volksvargas", foi difundida na rede social X uma falsa publicação do Presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao Primeiro-Ministro de Portugal".

Assim sendo, "será apresentada queixa nas instâncias adequadas".