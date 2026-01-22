Luís Montenegro vai apresentar queixa contra Volksvargas por “ato de desinformação”
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai apresentar queixa contra o utilizador "Volksvargas", devido a um "ato de desinformação com elevada difusão pública", conforme avançado pelo seu gabinete, em comunicado.
Conforme está a ser avançado, Luís Montenegro vai apresentar queixa contra o utilizador "Volksvargas", devido a uma publicação falsa na rede social X.
Em causa está a publicação abaixo, com uma imagem semelhante à divulgada por Donald Trump na Truth Social, na qual o Presidente dos Estados Unidos mostrava uma troca de mensagens com Emmanuel Macron, onde este lhe dizia: "Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia".
Última hora | Depois de Macron e Rutte, Trump publica mensagem privada de Montenegro pic.twitter.com/uOUKnMjMLs
— volksvargas (@volksvargas) January 20, 2026
Segundo o comunicado, citado pelos vários órgãos da imprensa nacional, "o Primeiro-Ministro de Portugal foi alvo de ato de desinformação com elevada difusão pública".
"Aparentemente, com origem no utilizador "Volksvargas", foi difundida na rede social X uma falsa publicação do Presidente dos Estados Unidos da América com imagem de mensagem atribuída ao Primeiro-Ministro de Portugal".
Assim sendo, "será apresentada queixa nas instâncias adequadas".
Perda de tempo, vê-se facilmente que é falso.
Mas fica o aviso: “Aproveitamos a ocasião para realçar a importância de combater a desinformação e alertar os portugueses para a relevância de verificar a credibilidade das fontes informativas, em particular nas redes sociais”, refere ainda o comunicado do gabinete de Montenegro.
‘… valor de ATÉ 2300€’.
O pessoal constantemente, e convenientemente, esquece-se do ‘até’.