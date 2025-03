Comandos Linux para Totós (2025) – Tutorial nº1

Em 2011 iniciamos um conjunto de tutoriais com o objetivo de ensinar a usar a linha de comandos do Linux. Intitulada “Comandos Linux para Totós”, a rubrica teve enorme sucesso. Este ano voltamos a recordar a rubrica... com algumas novidades.

Primeiros comandos Linux...

Como já referimos em alguns artigos, a shell (terminal) do Linux permite introduzir comandos. Através dos comandos podemos realizar quase todas as tarefas possíveis num sistema como, por exemplo, copiar ficheiros, criar/apagar diretórios, controlar serviços, etc. Vamos conhecer então alguns comandos apresentado para que serve e seguido de um exemplo.

whoami – (quem sou eu?) Permite saber qual o nosso utilizador

pplware@pplware:~$ whoami
pplware

pwd - Permite saber qual a diretoria corrente (“print current/working directory)

pplware@pplware:~$ pwd
/home/pplware

id – Permite saber a “identidade” de um utilizador

pplware@pplware:~$ id
uid=1000(pplware) gid=1000(pplware) groups=1000(pplware),4(adm),20(dialout),24(cdrom),46(plugdev),112(lpadmin),120(admin),122(sambashare)

who – Permite saber quem está logado no sistema

pplware@pplware:~$ who
pplware tty7 2025-03-21 09:07
pplware pts/0 2025-03-21 10:25 (192.168.152.1)

date – Permite visualizar informações sobre a data e hora do sistema

pplware@pplware:~$ date
Fri Mar 21 10:26:24 WET 2025

cal – Permite ver um calendário relativo ao mês atual

pplware@pplware:~$ cal
March 2025
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Estes são alguns comandos básicos para quem se quiser iniciar no mundo do Linux, mais concretamente na linha de comandos. Numa próxima rubrica vamos trazer mais alguns exemplos e dicas de utilização. Esperamos que tenham gostado!