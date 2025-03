E Porque Hoje é Sexta

Uma Senhora muito distinta estava num avião vindo da Suíça. Vendo que estava sentada ao lado de um padre simpático, perguntou:

– Desculpe-me, padre, posso lhe pedir um favor?

– Claro, minha filha, o que posso fazer por si?

– É que eu comprei um novo secador de cabelo sofisticado, muito caro. Eu realmente ultrapassei os limites da declaração e estou preocupada com a Alfândega. Será que o Senhor poderia levá-lo debaixo da sua batina?

– Claro que posso, minha filha, mas a senhora deve saber que eu não posso mentir!

– O Senhor tem um rosto tão honesto, Padre, que estou certa que eles não lhe farão nenhuma pergunta. E deu-lhe o secador. O avião chegou ao seu destino.

Quando o padre se apresentou à Alfândega, perguntaram-lhe:

– Padre, o senhor tem algo a declarar? O padre prontamente respondeu:

– Do alto da minha cabeça até a faixa na minha cintura, não tenho nada a declarar, meu filho. Achando a resposta estranha, o fiscal da Alfândega perguntou:

– E da cintura para baixo, o que o Senhor tem?

– Eu tenho um equipamento maravilhoso, destinado ao uso doméstico, em especial para as mulheres, mas que nunca foi usado. Caindo na risada, o fiscal exclamou:

– Pode passar, Padre! O próximo…