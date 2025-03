Death Stranding 2: On the Beach já tem data

Death Stranding 2: On the Beach, a sequela de Death Stranding recebeu recentemente a sua data de lançamento oficial. Venham conhecer quando é...

Death Stranding 2: On the Beach é a sequela de um dos jogos mais interessantes da Playstation 4, lançado em 2019 e diretamente da mente criativa de Hideo Kojima.

Passado pouco mais de 5 anos, Death Stranding 2: On the Beach promete expandir todo esse universo criado por Hideo Kojima, com uma narrativa inovadora e uma experiência de jogo imersiva.

Uma curiosidade acerca do desenvolvimento de Death Stranding 2: On the Beach, é o facto de Kojima ter indicado que no decorrer do processo criativo, estabeleceu algumas pontes com a pandemia de COVID-19 e com a forma como o mundo reagiu ao vírus.

A narrativa deste jogo leva Sam, os seus companheiros e os jogadores, numa viagem espiritual para salvar a humanidade da extinção. Num mundo aterrorizado por inimigos do outro mundo, surge uma pergunta inquietante: "devíamos ter estabelecido contacto?"

Este titulo corresponderá, tal como o primeiro jogo, a mais uma viagem introspetiva saída diretamente da mente de Hideo Kojima.

Death Stranding 2: On the Beach, será lançado a 26 de junho de 2025, em exclusivo para a PlayStation 5. As edições Standard e Deluxe Digital estão disponíveis para reserva na PlayStation Store, enquanto a Edição de Colecionador pode ser reservada na PlayStation Direct.

O jogo contará dessa forma, com três versões diferentes: