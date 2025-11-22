A Hyundai decidiu entrar no terreno mais polémico da Tesla com uma proposta que rompe por completo com o estilo angular e os problemas de montagem associados ao Cybertruck.

Hyundai não vai cometer os erros da Cybertruck

A Hyundai acaba de apresentar o Crater Concept, um protótipo todo-o-terreno de estética cyberpunk que surge como alternativa ao controverso Tesla Cybertruck.

A marca coreana adota uma abordagem completamente diferente com este concept car, apostando no design funcional e na resistência do aço face aos problemas de qualidade que têm marcado a pick-up elétrica de Musk.

Segundo a marca sul-coreana, o Crater explora novas direções de design sob o conceito Art of Steel. Basicamente, toda a estrutura assenta na resistência do aço como ideia central de design e é o material principal, algo que pretende contrastar com as falhas do Cybertruck, que não são propriamente poucas.

Um design que vai direto ao essencial

O protótipo integra portas tipo coach sem pilar B, que se abrem em sentidos opostos para facilitar o acesso, jantes de 18 polegadas com pneus de 33, ganchos de reboque laranja e proteções robustas. Também apresenta uma postura bastante elevada, deixando muita distância ao solo, algo indispensável para uso sério fora de estrada.

O interior é o mais curioso. O Crater segue uma abordagem BYOD (bring your own device), eliminando o ecrã central e permitindo usar o seu próprio telemóvel ou tablet, algo que pode lembrar a filosofia do seu diretor depois de sair da Tesla, onde esteve mais de oito anos.

Em vez disso, há displays com tipografia estilo néon, indicadores 4x4 específicos e iluminação laranja bastante apelativa.

Uma pick-up elétrica, mas em bom

Inclui ainda uma estrutura integral roll cage totalmente visível, que não serve apenas para efeito estético: protege mesmo se a situação correr mal. A Hyundai não revela detalhes sobre a propulsão, embora se presuma elétrica, nem se planeia comercializá-lo algum dia. O concept afasta-se bastante dos todo-terrenos convencionais e posiciona-se mais próximo de propostas como o Bowler EXR ou o Rivian R3X.

A apresentação chega num momento delicado para a Tesla, quando o Cybertruck acumula dez chamadas à revisão e vendas de apenas 63 mil unidades.

Para piorar, a pick-up elétrica cai mais de 30% no mercado de usados e as seguradoras cobram até 3 mil euros anuais para a cobrir.

O Crater Concept confirma que a Hyundai não vai ficar parada enquanto a Tesla se atrapalha com a sua aposta futurista.

É um protótipo bem conseguido que apresenta outra forma de fazer as coisas, onde a funcionalidade e a robustez têm prioridade sobre ficar bem nas fotografias. E não parece nada mal.