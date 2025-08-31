IUC 2026: conheça as novas regras de pagamento

O IUC (Imposto Único de Circulação), também conhecido como "selo do carro", é um imposto anual que incide sobre a propriedade de um veículo automóvel (e não sobre a circulação), pago até o veículo ser abatido. Conheça as mudanças para 2026.

O Imposto Único de Circulação (IUC) é um tributo anual que todos os proprietários de veículos matriculados em Portugal estão obrigados a pagar. Conhecido popularmente como o “selo do carro”, este imposto incide sobre automóveis, motociclos, veículos pesados, barcos de recreio e aeronaves privadas.

Em 2026 entram em vigor novas regras no calendário de pagamento, aprovadas pelo Governo no âmbito da simplificação fiscal.

IUC - Novo calendário de pagamento

Até agora, o prazo limite para pagamento do IUC dependia da data da matrícula do veículo, o que levava a esquecimentos e penalizações.

A partir de 1 de janeiro de 2026, as regras passam a ser as seguintes:

Para valores iguais ou inferiores a 100 € , o IUC deve ser liquidado até ao final do mês de fevereiro.

, o IUC deve ser liquidado até ao final do mês de fevereiro. Para valores superiores a 100 €, o imposto pode ser pago em duas prestações iguais, a efetuar em fevereiro e outubro.

Desta forma, todos os contribuintes passam a ter prazos uniformes e previsíveis.

O pagamento do IUC deve ser feito através do Portal das Finanças, na área pessoal do contribuinte. Após a emissão da nota de cobrança, é disponibilizada uma referência para pagamento por multibanco ou homebanking.

O não pagamento atempado implica o pagamento de coimas, que começam nos 25 € e podem aumentar consoante o tempo de atraso