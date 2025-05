Mercedes lança supercarro elétrico para rivalizar com Porsche e Xiaomi – com 1.000 cv

A marca da estrela de três pontas prepara-se para enfrentar nomes como a Porsche, popular no mundo, Yangwang, uma submarca BYD, ou ainda a Xiaomi, estas últimas cada vez mais em destaque na China. Os seus bólides são muito populares entre os compradores de supercarros elétricos. Este novo Mercerdes AMG traz mil cavalos de potência.

Mercedes prepara um supercarro elétrico

Depois de um início algo desapontante no segmento dos veículos elétricos (VE), a Mercedes procura agora afirmar-se com uma nova abordagem às suas berlinas desportivas, sob a chancela AMG. No fim de semana, a marca alemã divulgou nas redes sociais as primeiras imagens do seu novo supercarro elétrico.

Apesar do seu histórico de excelência na performance e no som dos motores de combustão interna, a Mercedes tem enfrentado dificuldades na transição para a era elétrica. Conseguir transmitir a emoção de um supercarro sem o rugido do motor tem sido um desafio para os construtores tradicionais.

A Porsche conseguiu este equilíbrio com o Taycan Turbo GT, um favorito entre os entusiastas dos supercarros elétricos. Na China, por exemplo, outra marca que tem sido notada é a Xiaomi. Outrora apenas fabricante de smartphones, está a conquistar atenções com os seus modelos futuristas, dignos de videojogos.

Neste contexto, a Mercedes tem tido dificuldade em encontrar o seu lugar neste novo mundo dos supercarros e decidiu começar de novo com uma proposta renovada.

O que correu mal com os elétricos da Mercedes?

Os modelos EQS e EQE da Mercedes acertaram em vários aspetos: dinâmica de condução, aceleração digna de supercarro e interiores com ecrãs generosos. No entanto, o estilo foi o ponto fraco.

O design arredondado, comparado por muitos a um “feijão gigante”, não agradou aos compradores. E a indefinição quanto à ligação ao prestigiado Classe S também gerou confusão.

Mesmo com a aceitação crescente dos supercarros silenciosos, os compradores continuaram a afastar-se da Mercedes como primeira opção. Agora, a marca quer mudar isso com uma oferta mais agressiva e elegante.

O que vai mudar agora?

Num movimento previsível, a Mercedes abandonou a sub-marca EQ e reposicionou a AMG como imagem principal para os seus modelos elétricos de alto desempenho. Assim, aproxima os VEs da estética e identidade dos modelos com motor a combustão.

Pelas primeiras imagens, percebe-se o esforço em alinhar o design com os modelos atuais da marca. A Mercedes está atenta à popularidade do design Xiaomi, e reconhece que o visual conta tanto como a sustentabilidade.

Outro ponto importante é a substituição da plataforma Mercedes-Benz EV por uma nova, denominada AMG.EA. Esta nova base inclui motores elétricos mais leves e pequenos — do tipo axial flux —, que oferecem mais potência do que os motores radiais utilizados atualmente.

Isto deverá elevar a performance para a faixa dos 1.000 cavalos, tal como o Taycan Turbo GT da Porsche, segundo informações.

Com visual mais arrojado e melhor desempenho, a Mercedes parece finalmente estar no bom caminho — tirando o detalhe exagerado do logótipo iluminado nos faróis dianteiros e traseiros, que poderia ter sido evitado.