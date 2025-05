Apple lança o iOS 18.5 para todos

Como estava previsto, a Apple disponibiliza agora o iOs 18.5 para todos os iPhones compatíveis. Como referimos na semana anterior, aquando da versão RC, esta versão traz algumas melhorias e correções.

Vale a pena instalar esta verão?

Claro que sim. É a versão mais moderna, segura e que faz a transição para a próxima etapa. Isto é, a Apple está a dotar os seus sistemas operativos com ferramentas que suportem e integrem a Inteligência Artificial em todos os seus vetores.

Ao instalar esta versão, tirará proveito do seguinte (em resumo):

Conectividade via satélite no iPhone 13 Não é que importe para já ao utilizador em Portugal, contudo, a partir de agora todos os modelos do iPhone 13 suportam serviços de conectividade via satélite fornecidos por operadoras como T-Mobile (via Starlink) e Verizon (via AST SpaceMobile)

Melhorias no Mail

Controlo parental melhorado

Novo papel de parede “Pride Harmony”

Compras simplificadas na Apple TV

Correções e melhorias gerais

O que realmente está disponível em Portugal, agora em detalhe:

Com o iOS 19 a chegar em junho na WWDC, esta versão consolida tudo o que vimos no iOS 18 e acrescenta algumas novidades interessantes.

Mail mais personalizável A aplicação Mail recebeu uma grande reformulação com o iOS 18.4 graças à Apple Intelligence. Com o iOS 18.5, é muito mais fácil de personalizar. Com um simples toque nos três pontos no canto superior direito, pode agora: ativar ou desativar as fotografias dos contactos e escolher o tipo de visualização, seja por categoria ou versão de lista.

O AppleCare está disponível Nesta versão do iOS 18.5, a Apple melhorou a visibilidade da cobertura AppleCare nos nossos dispositivos. Em Definições > Gera l > AppleCare e Garanti a, encontrará uma nova faixa com o logótipo AppleCare que lhe permite ver rapidamente a sua cobertura. Além disso, quando iniciar sessão na sua conta Apple e selecionar um dos seus dispositivos, verá uma nova secção específica do AppleCare com opções para gerir o seu plano, caso tenha uma subscrição.

Novo papel de parede Coincidindo com este iOS 18.5, a Apple revelou a sua coleção “Pride 2025”, que inclui: Uma nova pulseira desportiva Pride Edition com riscas de arco-íris que variam em tamanhos e formas, montadas à mão. A atualização do iOS 18.5 traz um novo papel de parede que muda subtilmente ao bloquear e desbloquear o iPhone. Há também um novo mostrador de relógio para o Apple Watch no watchOS 11.5 RC correspondente.



O que dizem as notas de lançamento?

Esta atualização também inclui as seguintes melhorias e correções de erros:

Um novo papel de parede do Pride Harmony.

Os pais recebem agora uma notificação quando o código de tempo de ecrã é utilizado no dispositivo de uma criança.

A opção Comprar com o iPhone está disponível quando se compra conteúdo na aplicação Apple TV num dispositivo de terceiros.

Correção de um problema em que a aplicação Apple Vision Pro pode apresentar um ecrã preto.

O suporte para funcionalidades de satélite fornecidas pelo operador está disponível no iPhone 13 (todos os modelos).

Algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple.

Além do iOS, também estão disponíveis as versões finais do iPadOS 18.5, macOS 15.5, watchOS 11.5, tvOS 18.5 e visionOS 2.5.