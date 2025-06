watchOS 26 torna a Central de Controlo mais poderosa do que nunca no Apple Watch

Apesar de haver muitos smartwatches, a verdade é que nenhum ainda bate o Apple Watch. E não, a Apple não é barata nem tem relógios ao preço "da chuva". Tem sim, qualidade e um esforço em trazer ao utilizador funcionalidades úteis. Com o watchOS 26 a empresa de Cupertino torna a Central de Controlo mais poderosa do que nunca, possibilitando introduzir agora alguns serviços de terceiros.

O watchOS 26 é a próxima grande atualização de software para o Apple Watch, trazendo as app Notas para o seu pulso, atualizações para a aplicação Treino e muito mais.

Outro grande destaque do watchOS 26: atualizações para a Central de controlo.

watchOS 26: Controlos de terceiros e muito mais na Central de Controlo

No ano passado, a Apple atualizou a Central de Controlo no iPhone e iPad para a tornar mais poderoso e personalizável do que nunca. Foram lançados controlos de terceiros e a Apple continuou a adicionar os seus próprios controlos através de atualizações de software.

Agora, é a vez do Apple Watch.

O watchOS 26 abre um mundo de novas possibilidades para a Central de controlo ao suportar controlos de terceiros.

Quando o watchOS 26 for lançado este outono, espera-se que muitas aplicações de terceiros ofereçam os seus próprios controlos personalizados que pode adicionar ao seu pulso. Mas, em alguns casos, o seu Apple Watch beneficiará de novos controlos mesmo sem os programadores fazerem nada.

Isso porque, pela primeira vez, a Central de controlo pode ter acesso os controles de terceiros encontrados no seu iPhone. No watchOS 26, ao editar a Central de controlo, existe uma nova secção “Do seu iPhone” que contém estes controlos importados.

Apple Watch "espreita" opções no iPhone

Devido a todas as novas possibilidades que chegam à Central de controlo este ano, a Apple também criou uma nova funcionalidade de seleção para o ecrã de edição.

Percorrer listas enormes de controlos não é tão conveniente no pulso como no iPhone. Por isso, o watchOS 26 tem uma nova secção de controlos “Sugeridos” que aparece na parte superior do ecrã quando se edita a Central de controlo.

Todas essas mudanças devem tornar este elemento de gestão do seu Apple Watch num recurso muito mais poderoso do que nunca.