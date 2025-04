Lyft, a maior rival da Uber, quer invadir a Europa com a compra da FREENOW

Ainda que seja a plataforma mais conhecida em Portugal e na Europa, a Uber tem uma concorrência forte no seu país de origem. A grande rival é a Lyft, que agora parece apostar forte na Europa, onde não tem presença. Tudo resulta da compra da FREENOW, conseguindo assim um espaço muito interessante no negócio dos transportes de passageiros.

Lyft, a maior rival da Uber, quer invadir a Europa

A Lyft anunciou um acordo com a popular FREENOW para a aquisição desta empresa sediada na Alemanha. Esta é a primeira incursão da Lyft no velho continente, e é por isso que não é popular, algo que pode mudar em breve. Embora não sejam esperadas muitas mudanças para o FREENOW, que funcionará como antes, proporciona uma base sólida para o serviço. A Lyft quer impulsionar a FREENOW, não em vão, a compra está fechada por 175 milhões de euros.

A empresa alemã FREENOW não desaparece, nem parece que a sua estrutura vá mudar. Continua a operar de forma independente, segundo informações da Lyft. Manterá a sua equipa de gestão e todos os seus colaboradores, que enfatizam o objetivo da empresa americana. Quer continuar a promover o seu serviço e plataforma em nove países, como a Irlanda, o Reino Unido, a Espanha, a Itália e a França. A Lyft está presente no mercado europeu em mais de 150 cidades.

Esta transação representa a maior movimentação da Lyft fora da América do Norte, com um valor significativo. Duplicará o seu mercado total com uma projeção anual de 300 mil milhões de viagens. Isso deverá resultar em reservas brutas de mil milhões de euros anuais.

Compra da FREENOW por 175 milhões de euros

A plataforma alemã nasceu como MyTaxi. Em 2009 foi fundada por dois empreendedores alemães e, em apenas cinco anos, já fazia parte do grupo Daimler. Dois anos depois, a joint-venture entre a Mercedes-Benz e a BMW resultou na FREENOW. A Lyft entra num mercado altamente competitivo, onde a Uber, a Cabify e a Bolt já estão a lutar para ficar com a sua fatia do bolo.

O que muda para o utilizador deverá ser muito pouco. Como relata a empresa americana, o FREENOW continuará a operar da mesma forma, pelo que não se espera qualquer alteração significativa na plataforma ou nos termos de serviço. Provavelmente o futuro trará mudanças, mas estas parecem ir demorar a chegar à Europa.

Há menção a uma “integração das suas plataformas”. O objetivo é que, no futuro, os utilizadores possam utilizar facilmente as aplicações Lyft e FREENOW para viajar na América do Norte e nos países europeus onde operam. A Lyft promete ainda “novos benefícios para os condutores e passageiros na plataforma”, como “preços mais consistentes, atribuições de veículos mais rápidas” e novas funcionalidades e modos de viagem.