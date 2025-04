IRS: descubra quanto está a receber, em média, quem já recebeu o reembolso

A entrega do IRS já começou há algum tempo e o fisco já devolveu 200 milhões de euros em reembolsos do IRS. Saiba, em media, o valor dos reembolsos processados nos primeiros dias.

IRS: 670 a receber e 426 a pagar

De acordo com as informações da autoridade tributária, em média, o valor dos reembolsos processados nos primeiros dias ronda os 670 euros, enquanto os contribuintes com nota de cobrança têm a pagar uma média de 426 euros.

Segundo o Ministério das Finanças, até ao dia 15 de abril foram emitidas transferências para o pagamento de 183 mil reembolsos no valor global de 131,5 milhões de euros, dos quais, 48 mil, no montante de 37,9 milhões de euros, foram já pagos.

Segundo a lei, as liquidações têm de estar concluídas até 31 de julho e os reembolsos pagos até 31 de agosto.

A entrega do IRS em Portugal para o ano fiscal de 2024 (rendimentos auferidos em 2024) decorre entre 1 de abril e 30 de junho de 2025, independentemente do tipo de categoria de rendimentos (A – trabalho dependente, B – trabalhadores independentes, etc.).

Alguns pontos importantes: