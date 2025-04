O ChatGPT já tem uma biblioteca de imagens! Será útil?

Se é utilizador assíduo do ChatGPT já deve ter reparado que o chatbot da OpenAI tem, agora, uma biblioteca de imagens. Este recurso permite visualizar, gerir e revisitar todas as imagens geradas com a ajuda da Inteligência Artificial (IA).

A criação de imagens é uma das várias funcionalidades do ChatGPT. Além dos conteúdos para artigos ou redes sociais, o chatbot de IA cria verdadeiras animações, que entusiasmam os utilizadores e inundam a Internet. A partir de agora, estas imagens não ficarão perdidas!

Na barra lateral do ChatGPT, do lado esquerdo, encontra-se a nova Library, um espaço onde o chatbot reúne todas as imagens geradas com a sua ajuda.

Esta nova área pode ser muito útil, pois permite que os utilizadores giram todas as suas criações, não perdendo nenhuma imagem de vista.

Além disso, por ser uma opção recente, a OpenAI poderá aprimorá-la, futuramente, com outras funcionalidades - de edição, por exemplo.

Ao clicar na biblioteca, todas as imagens são apresentadas por ordem cronológica inversa - da mais recente para a mais antiga -, e ao clicar numa imagem esta abre-se numa vista maior com botões que permitem percorrer a coleção. As imagens poderão demorar alguns minutos a aparecer.

Para cada imagem o ChatGPT gera um título, que não reflete necessariamente o prompt original dado pelo utilizador. O chatbot da OpenAI parece interpretar o conteúdo e nomeá-lo com base na sua conclusão.

Além dos títulos, esta nova área possui um botão de edição, que permite alterações às imagens já criadas.

Segundo a informação avançada, todas as imagens geradas com o modelo ChatGPT 4o aparecerão automaticamente na biblioteca. No entanto, aquelas criadas com GPT personalizados ou com o DALL-E anterior não são incluídas.

O novo recurso cataloga apenas as imagens criadas com o recurso de geração de imagens mais recente, numa conversa normal do ChatGPT.

Curiosamente, não existe um botão direto para apagar qualquer imagem que o utilizador queira ver fora da sua biblioteca. Para eliminá-la, deve ser apagada toda a conversa a partir da qual ela foi criada. Arquivar uma conversa não deverá ser suficiente para apagar uma imagem.

À semelhança de outras novidades, a biblioteca de imagens está a ser lançada gradualmente para todos os utilizadores. No momento da escrita deste artigo, por exemplo, temos acesso à biblioteca de imagens na versão do ChatGPT para a web. Contudo, aparentemente, ainda não está disponível na app do iOS.