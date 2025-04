ChatGPT: novo gerador de imagens já está disponível para todos os utilizadores!

Os utilizadores com contas gratuitas do ChatGPT já podem, também, usar o chatbot para criar imagens, recorrendo ao novo gerador da OpenAI, alimentado pelo seu modelo GPT-4o. Até agora, apenas utilizadores dos planos pagos tinham acesso à funcionalidade.

O diretor-executivo da OpenAI anunciou, por via do X, que o novo gerador de imagens da empresa, alimentado pelo seu modelo GPT-4o, já está disponível para todos os utilizadores.

Até agora, a funcionalidade estava apenas disponível para utilizadores dos planos pagos do ChatGPT.

Apesar de não ser claro quantas imagens os utilizadores gratuitos podem gerar, Sam Altman mencionou um limite de três por dia, na semana passada.

Esta ferramenta de geração de imagens no ChatGPT, alimentada pelo modelo GPT-4o da OpenAI, teve desmedido sucesso, com o diretor-executivo da empresa de Inteligência Artificial a figurar que as suas GPU estavam a "derreter".

Com preocupações crescentes relativamente à finalidade da utilização da ferramenta de geração de imagens da OpenAI, a empresa disse, ao TechCrunch, que todas as imagens possuem metadados que indicam que foram geradas pelo ChatGPT. Por isso, serão tomadas medidas, caso elas violem as diretrizes da empresa.

