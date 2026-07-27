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O maior problema dos carros elétricos usados não é a bateria

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    27 de Julho de 2026 às 11:01

    Não há pedidos de reparação de bateria. Quando a bateria necessita de substituição o carro vai para o lixo.

    Responder
  2. José Luís says:
    27 de Julho de 2026 às 11:15

    Se a bateria auxilar é dos componentes que causam mais problemas e quando sabemos que esta dura muitos anos (pelo menos 5), então está tudo dito sobre a fiabilidade dos carros elétricos.
    São ótimos, muito melhores que os a combustão.

    Responder
  3. Ricardo says:
    27 de Julho de 2026 às 11:16

    E novidades, a bateria é o mais caro, sem duvida.
    Agora eles têm muitos componentes de desgaste como qualquer carro, especialmente pelo peso podem ter uma vida útil menor.

    Responder
  4. Realista says:
    27 de Julho de 2026 às 11:16

    Mais um mito a cair por terra de que as baterias são o problema dos automóveis elétricos…

    Responder

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