A Xiaomi está a preparar-se para lançar o seu próprio processador

A ideia da Xiaomi desenhar e fabricar o seu próprio processador não é nova. Já pode diversas vezes este rumor surgiu, dando como certo que um dia se tornaria realidade. Agora, esta informação volta a surgir e a ganhar força, mas com um pormenor. Há mesmo uma equipa dentro da empresa a preparar esta novidade.

A Xiaomi deu um passo crítico em direção à independência total no espaço dos processadores móveis. A empresa está a estabelecer uma equipa dedicada ao desenvolvimento de chips para um processador móvel de última geração baseado no processo de fabrico de 3 nm. A equipa, liderada pelo ex-executivo da Qualcomm, Qin Muyun, reportará diretamente ao CEO Lei Jun e será responsável pelo desenvolvimento do novo chipset.

O processo de desenvolvimento do processador da Xiaomi começou em 2017 com o modelo Pengpai S1 produzido no processo de 28 nm. Nos anos seguintes a esta iniciativa, a empresa desenvolveu muitos chips para fins especiais. Mas a nova iniciativa vai para além desta área; é o primeiro foco da empresa num chip de sistema completo e de nível principal para smartphone.

Relatórios recentes revelaram que o novo processador da Xiaomi oferecerá uma estrutura de oito núcleos. Esta estrutura incluirá um núcleo principal Cortex X925 a operar a 3,2 GHz, três núcleos Cortex A725 de 2,6 GHz e quatro núcleos Cortex A520 de 2,0 GHz.

Esta configuração indica uma arquitetura semelhante ao chip Dimensity 9400 da MediaTek. Embora o produto seja comparável aos principais processadores em termos de desempenho, acredita-se que esteja alguns passos atrás em termos de arquitetura geral do sistema.

No lado do processador gráfico, foi relatado que será utilizada a GPU Imagination IMG DXT72 a funcionar a 1,3 GHz. Esta unidade gráfica será capaz de fornecer um desempenho igual ou superior ao da GPU Adreno 740 no chip Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm.

A data de lançamento do novo processador ainda não está definida, mas o projeto reforçou a possibilidade da Xiaomi utilizar chips próprios em futuros dispositivos. Resta sabe como este projeto irá desenvolver-se e em breve poderemos ver os primeiros smartphones com este SoC fabricado diretamente pela marca.