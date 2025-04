ChatGPT: aprenda a criar um ícone com estilo chibi em 3D

As imagens criadas por inteligência artificial inundaram a internet. Há quem ainda alinhe "na brincadeira", mas também há quem já deteste esta nova onda. Para os que gostam, hoje mostramos como criar um ícone com estilo chibi em 3D.

Criar um ícone de app estilo chibi em 3D envolve uma mistura de design de personagens (chibi) com técnicas de renderização tridimensional. Para criar um ícone de app com estilo chibi em 3D basta que faça upload de uma app e use, por exemplo, a seguinte prompt:

Design a 3D-style chibi app icon based on the provided photo, maintaining the character's features. Use soft yet vibrant lighting to create a refined, high-quality effect. The character should slightly extend beyond the app icon's border to enhance the 3D effect and add a sense of playfulness. The overall style should feel collectible and cute, similar to mini figurines or Nendoroids.