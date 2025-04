Pela primeira vez, China acusa publicamente três hackers de trabalharem para os EUA

A China acusou publicamente três piratas informáticos de trabalharem para a Agência de Segurança Nacional (em inglês, NSA) dos Estados Unidos da América (EUA) e ofereceu uma recompensa por informações que levem à sua detenção.

Num relatório do Centro Nacional de Resposta a Emergências de Vírus Informáticos da China (CVERC), uma organização chinesa que controla as ameaças cibernéticas ao país, a China acusa três hackers de trabalharem para a americana NSA.

Posteriormente, as alegações foram repetidas pela principal agência de aplicação da lei do país, o Ministério da Segurança Pública, e ainda amplificadas por organizações estatais de comunicação social, segundo a imprensa.

O relatório da CVERC indica que a NSA pirateou a infraestrutura digital para espiar os Jogos Asiáticos de inverno, realizados em fevereiro, na cidade chinesa de Harbin, mas inclui poucos pormenores técnicos.

A natureza destas ações é extremamente maliciosa e a China condena as atividades cibernéticas maliciosas do governo dos EUA. Exortamos os EUA a adotar uma atitude responsável em matéria de cibersegurança, a pôr termo aos ciberataques contra a China e a cessar as difamações e os ataques injustificados contra a China.

Disse Lin Jian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, numa conferência de imprensa, na terça-feira.

Entretanto, a polícia chinesa ofereceu uma recompensa financeira não especificada por informações que levassem à prisão dos supostos piratas informáticos da NSA.

EUA dizem que China "precisa de parar com estas invenções"

Numa declaração enviada por correio eletrónico, a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Kylie Newbold, afirmou o seguinte, conforme citado pela NBC:

O Partido Comunista Chinês [PCC] precisa de parar com estas invenções. Se quiserem participar em conversações úteis, podem pegar no telefone e telefonar. Em vez de se envolver de forma produtiva, a China continua com práticas comerciais injustas e retaliações para prejudicar os [EUA] e os nossos trabalhadores. O PCC também continua a alegar uma falsa equivalência para desculpar os seus próprios atos negativos no ciberespaço.

A NSA não terá respondido aos pedidos de comentário, e a NBC ainda não terá conseguido determinar se a NSA emprega atualmente pessoas com os nomes que a China tornou públicos.

As acusações vindas da China constituem uma escalada no atual conflito cibernético entre os dois países.

Aliás, há mais de uma década que os EUA apontam para piratas informáticos que trabalham para os serviços secretos da China, bem como da Rússia, do Irão e da Coreia do Norte.

Embora seja improvável que esses países entreguem os seus agentes aos EUA, a NBC recorda que a tática de "nomear e envergonhar" tem servido como um meio de intimidação para os hackers acusados, na esperança de perturbar as suas operações e impedi-los de viajar para países estrangeiros que cooperam com as forças da lei dos EUA.