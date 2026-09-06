A UGREEN tem muito mais do que cabos: estes gadgets merecem atenção

Dos carregadores compactos às powerbanks de grande capacidade, passando por hubs, docks e soluções de armazenamento, a UGREEN tem construído um catálogo cada vez mais completo. Estas são algumas das propostas da marca que vale a pena espreitar.

Quando pensamos em acessórios para smartphones, computadores e outros equipamentos tecnológicos, há marcas que são já nomes familiares. A UGREEN é uma delas.

Criada em 2012, a empresa começou por ganhar espaço com cabos, adaptadores e acessórios de conectividade, mas alargou a sua oferta, apresentando-se, hoje, um catálogo que inclui carregadores, powerbanks, carregamento sem fios, hubs, docking stations, áudio e soluções de armazenamento.

Esta evolução explica, em parte, a presença cada vez mais visível da UGREEN em grandes plataformas de comércio eletrónico, como a Amazon, onde é possível encontrar uma seleção particularmente interessante dos seus produtos, muitas vezes com campanhas promocionais que tornam alguns equipamentos ainda mais apetecíveis.

21 gadgets da UGREEN que podem valer a pena

Especializada em acessórios tecnológicos, a marca aposta fortemente em conectividade, carregamento rápido e formatos cada vez mais compactos, conseguindo ganhar espaço junto de quem procura tecnologia prática e versátil.

Por isso, eis 21 gadgets que pode valer a pena espreitar:

Cabo USB C UGREEN 60W PD 3.0, tipo C carregamento rápido nylon compatível com iPhone 17 Pro Max Air/16/15 Plus Pro Max, Galaxy S25 S24 S23 A53, Pixel 8 9, PS5, etc. 1M. Ver na Amazon

Adaptador USB para tipo C 3.2 (2 peças) conversor USB C OTG. Ver na Amazon

Suporte móvel carro MagSafe 360° rotação suporte telemóvel carro. Ver na Amazon

Organizador de cabos UGREEN UGREEN 6 peças clipe de cabo magnético organizador de cabos. Ver na Amazon

UGREEN FineTrack 2 Smart Finder design futebol suporte iOS preto. Ver na Amazon

Revodok 105 Hub USB C Revodok 105 Hub USB C HDMI 4K Adaptador Tipo C 5 em 1 com 100W PD Carga Compatível com MacBook Pro Air M3 M2 M1, iPad, iPhone 17 Pro MAX Air, Galaxy S25 Ultra, Surface. Ver na Amazon

UGREEN HiTune S3 Auriculares sem fios auriculares desportivos clipe ENC 30H. Ver na Amazon

UGREEN FineTrack Slim Smart Finder Localizador apenas iOS (sem Android). Ver na Amazon

Organizador de cabos de viagem Saco de cabos organizador para transportar, bolsa de acessórios eletrónica impermeável com mosquetão e alça de transporte para cabo, auricular. Ver na Amazon

130 W Carregador de carro USB C 3 portas Car Charger carregamento. Ver na Amazon

Nexode 65W Carregador USB C carregamento rápido várias portas. Ver na Amazon

10 em 1 Tomada múltipla 6 tomadas CA 4 USB PD 20 W 3680 W 16 A. Ver na Amazon

Zapix Carregador sem fios iPhone 2 em 1 estação de carregamento. Ver na Amazon

Zapix Power Bank Magsafe 10000 mAh bateria externa sem fios PD 20 W. Ver na Amazon

Nexode 45 W Power Bank 20000 mAh bateria externa portátil. Ver na Amazon

FineTrack Duo Suporte iOS Find My ou Android Find Hub 4 peças. Ver na Amazon

Nexode 100 W Carregador USB C carregamento rápido com 4 portas. Ver na Amazon

Zapix 100 W Carregador USB C GAN estação de carregamento de mesa. Ver na Amazon

Nexode Pro 300W Carregador USB C carregamento rápido ecrã TFT PD 3.1. Ver na Amazon

UGREEN NASync DH2300 NAS de mesa de 2 bahias, 4 GB de RAM, conexão NFC One-Touch, LAN 1 GbE, álbum de fotos AI, NAS fácil para iniciantes, servidor NAS para casa (sem discos) (DH2300). Ver na Amazon