A UGREEN tem muito mais do que cabos: estes gadgets merecem atenção
Dos carregadores compactos às powerbanks de grande capacidade, passando por hubs, docks e soluções de armazenamento, a UGREEN tem construído um catálogo cada vez mais completo. Estas são algumas das propostas da marca que vale a pena espreitar.
Quando pensamos em acessórios para smartphones, computadores e outros equipamentos tecnológicos, há marcas que são já nomes familiares. A UGREEN é uma delas.
Criada em 2012, a empresa começou por ganhar espaço com cabos, adaptadores e acessórios de conectividade, mas alargou a sua oferta, apresentando-se, hoje, um catálogo que inclui carregadores, powerbanks, carregamento sem fios, hubs, docking stations, áudio e soluções de armazenamento.
Esta evolução explica, em parte, a presença cada vez mais visível da UGREEN em grandes plataformas de comércio eletrónico, como a Amazon, onde é possível encontrar uma seleção particularmente interessante dos seus produtos, muitas vezes com campanhas promocionais que tornam alguns equipamentos ainda mais apetecíveis.
21 gadgets da UGREEN que podem valer a pena
Especializada em acessórios tecnológicos, a marca aposta fortemente em conectividade, carregamento rápido e formatos cada vez mais compactos, conseguindo ganhar espaço junto de quem procura tecnologia prática e versátil.
Por isso, eis 21 gadgets que pode valer a pena espreitar:
Cabo USB C UGREEN
60W PD 3.0, tipo C carregamento rápido nylon compatível com iPhone 17 Pro Max Air/16/15 Plus Pro Max, Galaxy S25 S24 S23 A53, Pixel 8 9, PS5, etc. 1M.
Adaptador USB para tipo C 3.2
(2 peças) conversor USB C OTG.
Suporte móvel carro MagSafe
360° rotação suporte telemóvel carro.
Organizador de cabos UGREEN
UGREEN 6 peças clipe de cabo magnético organizador de cabos.
UGREEN FineTrack 2
Smart Finder design futebol suporte iOS preto.
Revodok 105 Hub USB C
Revodok 105 Hub USB C HDMI 4K Adaptador Tipo C 5 em 1 com 100W PD Carga Compatível com MacBook Pro Air M3 M2 M1, iPad, iPhone 17 Pro MAX Air, Galaxy S25 Ultra, Surface.
UGREEN HiTune S3
Auriculares sem fios auriculares desportivos clipe ENC 30H.
UGREEN FineTrack
Slim Smart Finder Localizador apenas iOS (sem Android).
Organizador de cabos de viagem
Saco de cabos organizador para transportar, bolsa de acessórios eletrónica impermeável com mosquetão e alça de transporte para cabo, auricular.
130 W Carregador de carro
USB C 3 portas Car Charger carregamento.
Nexode 65W
Carregador USB C carregamento rápido várias portas.
10 em 1
Tomada múltipla 6 tomadas CA 4 USB PD 20 W 3680 W 16 A.
Zapix
Carregador sem fios iPhone 2 em 1 estação de carregamento.
Zapix
Power Bank Magsafe 10000 mAh bateria externa sem fios PD 20 W.
Nexode
45 W Power Bank 20000 mAh bateria externa portátil.
FineTrack
Duo Suporte iOS Find My ou Android Find Hub 4 peças.
Nexode
100 W Carregador USB C carregamento rápido com 4 portas.
Zapix
100 W Carregador USB C GAN estação de carregamento de mesa.
Nexode Pro
300W Carregador USB C carregamento rápido ecrã TFT PD 3.1.
UGREEN NASync DH2300
NAS de mesa de 2 bahias, 4 GB de RAM, conexão NFC One-Touch, LAN 1 GbE, álbum de fotos AI, NAS fácil para iniciantes, servidor NAS para casa (sem discos) (DH2300).
UGREEN NASync DXP2800
NAS de mesa de 2 baías, CPU Intel N100 de quatro núcleos, 8 GB de RAM DDR5, 2,5 GbE, 2 ranhuras M.2 NVMe, HDMI 4K, armazenamento conectado à rede (sem disco).