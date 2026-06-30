Análise Sony WH-1000XX: fomos descobrir se estes auscultadores premium valem o preço

Para celebrar os 10 anos da icónica série 1000X, a Sony lançou os novos WH-1000XX, também conhecidos como 1000X THE COLLEXION. Mais do que uma simples edição especial dos WH-1000XM6, estes auscultadores apresentam-se como um produto completamente distinto, com um foco particular na qualidade sonora, no conforto e na utilização de materiais premium.

Com um design mais luxuoso, novos drivers desenvolvidos especificamente para este modelo e a habitual aposta da Sony no cancelamento de ruído ativo, os WH-1000XX posicionam-se como os auscultadores mais ambiciosos da marca até à data.

Especificações Tipo: Auscultadores sem fios over-ear fechados

Auscultadores sem fios over-ear fechados Drivers: 30 mm em compósito de carbono

30 mm em compósito de carbono Peso: aproximadamente 320 g

aproximadamente 320 g Conectividade: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Codecs suportados : SBC, AAC, LDAC e LC3

: SBC, AAC, LDAC e LC3 Cancelamento de Ruído Ativo : Sim

: Sim Modo Ambiente : Sim

: Sim Ligação por cabo : Jack 3.5 mm

: Jack 3.5 mm Carregamento : USB-C

: USB-C Autonomia: até 24 horas com ANC ativo, até 32 horas sem ANC

Na Caixa

Os Sony WH-1000XX incluem tudo o que seria esperado de um produto deste segmento:

Auscultadores Sony WH-1000XX

Estojo de transporte rígido premium

Cabo de áudio de 3.5 mm

Documentação habitual

Construção e Design

À primeira vista, os WH-1000XX distinguem-se imediatamente dos restantes modelos da série 1000X.

A Sony optou por uma abordagem mais luxuosa, recorrendo a uma estrutura metálica de elevada qualidade combinada com revestimentos em pele sintética cuidadosamente trabalhados. O resultado é um produto extremamente elegante e discreto, alinhado com aquilo que a marca descreve como uma filosofia de "luxo silencioso".

As almofadas foram redesenhadas para proporcionar uma distribuição mais uniforme da pressão sobre a cabeça, melhorando significativamente o conforto durante longas sessões de utilização.

Apesar do peso superior aos WH-1000XM6, cerca de 320 gramas, os WH-1000XX prometem um conforto excecional graças ao novo design da banda e das almofadas.

Uma das diferenças mais evidentes relativamente aos XM6 é o facto de estes auscultadores não serem dobráveis. A Sony privilegiou a robustez estrutural e a estética premium em detrimento da portabilidade extrema.

Qualidade de Som

A qualidade sonora é o principal destaque dos WH-1000XX. A Sony equipou este modelo com novos drivers de 30 mm desenvolvidos especificamente para esta edição comemorativa.

O diafragma utiliza um material composto de carbono unidirecional, concebido para melhorar a rigidez e reduzir distorções.

Segundo a marca, o desenvolvimento sonoro contou ainda com a colaboração de engenheiros de masterização de estúdios reconhecidos internacionalmente, permitindo alcançar uma reprodução mais precisa e equilibrada.

O resultado promete um palco sonoro amplo, excelente separação instrumental e um nível de detalhe superior ao encontrado nos restantes modelos da gama 1000X.

Os auscultadores suportam ainda LDAC, DSEE Ultimate e 360 Reality Audio Upmix, tecnologias que ajudam a maximizar a qualidade de reprodução tanto em música comprimida como em conteúdos de vídeo.

O cancelamento de ruído continua a ser uma das áreas onde a Sony mais se destaca.

Os WH-1000XX utilizam a mesma base tecnológica presente nos WH-1000XM6, incluindo o sistema Multi-Noise Sensor com 12 microfones e o Adaptive NC Optimizer.

Na prática, isto traduz-se numa redução extremamente eficaz de ruídos constantes, como motores de aviões, comboios, sistemas de climatização ou ambientes de escritório.

O modo ambiente também está presente, permitindo ouvir conversas e sons exteriores de forma natural sem necessidade de retirar os auscultadores.

Microfones e Chamadas

A Sony equipou os WH-1000XX com um sistema avançado de captação de voz que combina múltiplos microfones de alta precisão com tecnologia beamforming e algoritmos de inteligência artificial dedicados à separação da voz humana.

Este sistema é capaz de identificar a voz do utilizador e destacá-la dos sons envolventes em tempo real.

Os microfones trabalham em conjunto para reduzir eficazmente ruídos de fundo como trânsito, vento, conversas próximas ou o movimento típico de espaços públicos, permitindo que a voz seja transmitida de forma mais clara e natural durante chamadas telefónicas ou videoconferências.

Graças a esta combinação de hardware e processamento inteligente, os WH-1000XX prometem oferecer uma excelente qualidade de comunicação, posicionando-se como uma solução bastante competente não só para ouvir música, mas também para trabalho remoto, reuniões online e utilização diária em ambientes mais exigentes.

Autonomia

A autonomia é um dos poucos aspectos em que os WH-1000XX não procuram superar diretamente os WH-1000XM6. Segundo a Sony, estes auscultadores oferecem até 24 horas de reprodução com o cancelamento de ruído ativo ligado e até 32 horas quando essa funcionalidade está desativada.

Apesar de os valores serem ligeiramente inferiores aos registados noutros modelos da gama, continuam a posicionar-se entre os melhores do segmento premium, garantindo energia suficiente para vários dias de utilização moderada ou para viagens longas sem necessidade de procurar uma tomada.

O carregamento rápido continua igualmente presente. Apenas alguns minutos ligados através da porta USB-C revelaram-se suficientes para recuperar várias horas de reprodução, uma funcionalidade particularmente útil para quem se esquece frequentemente de carregar os auscultadores antes de sair de casa.

A possibilidade de utilização através do cabo de áudio incluído também permite continuar a ouvir música mesmo quando a bateria se encontra totalmente descarregada, aumentando ainda mais a versatilidade do equipamento.

Veredicto

Com uma construção de elevada qualidade, um sistema de áudio concebido para oferecer uma reprodução sonora fiel e todas as funcionalidades que fizeram da série 1000X uma referência no mercado, os WH-1000XX afirmam-se como uma das propostas mais interessantes para quem procura auscultadores verdadeiramente premium.

Em resposta ao desafio colocado no título, a conclusão é simples: sim, o preço encontra justificação na qualidade que a Sony conseguiu reunir neste modelo.

Ainda assim, trata-se de um investimento significativo que poderá afastar alguns consumidores. Contudo, para quem procura auscultadores premium e coloca a qualidade de construção, o conforto e a excelência sonora no topo das prioridades, os novos Sony WH-1000XX estão entre as propostas mais completas do mercado.

Os Sony WH-1000XX encontram-se disponíveis em Portugal por aproximadamente 629 euros.

Sony WH-1000XX