EthyloKey: o porta-chaves inteligente que mede o álcool no sangue em apenas 20 segundos

A startup francesa Ethylowheel apresentou na VivaTech 2026 uma solução inovadora que promete simplificar a medição da taxa de álcool no sangue.

Chama-se EthyloKey, pesa apenas 25 gramas e funciona como um porta-chaves inteligente capaz de determinar o nível de álcool através de um simples contacto do dedo com o dispositivo.

Segundo a empresa, a tecnologia oferece uma margem de erro de apenas 5%, superando inclusivamente muitos alcoolímetros atualmente disponíveis no mercado.

Como funciona o EthyloKey?

A Ethylowheel desenvolveu uma abordagem diferente dos tradicionais testes de sopro. Em vez de analisar o ar expirado, o EthyloKey mede os gases libertados pela pele.

Embora muitas pessoas desconheçam este processo, o organismo elimina o álcool através do fígado, rins, pulmões e também da pele. O dispositivo utiliza sensores de gases, temperatura e humidade para captar essas emissões cutâneas, recorrendo depois à inteligência artificial para calcular a taxa de álcool no sangue.

O resultado surge após cerca de 20 segundos, tempo necessário para que os vapores se concentrem junto dos sensores.

Sistema de cores facilita a interpretação

A leitura dos resultados foi pensada para ser simples e intuitiva.

O EthyloKey utiliza três cores:

Verde - abaixo de 0,2 g/L de álcool no sangue

Laranja - entre 0,2 g/L e 0,5 g/L

Vermelho - acima de 0,5 g/L.

Esta abordagem permite perceber rapidamente se a pessoa está apta para conduzir ou se deverá esperar mais tempo antes de pegar no volante.

Aplicação móvel acompanha os resultados

A experiência é complementada pela aplicação Ethylo App, que permite consultar o histórico dos testes realizados, estimar o tempo necessário para voltar a conduzir e realizar pequenos testes de reflexos.

Uma das funcionalidades mais interessantes é o chamado “modo festa”, que permite criar perfis de amigos e acompanhar os seus resultados ao longo da noite, ajudando a garantir que o condutor designado permanece sóbrio.

Mais preciso do que muitos testes convencionais

Para validar a tecnologia, a startup colaborou com investigadores do CNRS, recriando em laboratório o processo de eliminação do álcool pela pele e realizando testes com voluntários.

Os resultados revelaram uma taxa de erro de apenas 5%, inferior aos 8% normalmente aceites para os alcoolímetros utilizados pelas autoridades e bastante abaixo dos 20% tolerados em alguns modelos comercializados em supermercados.

A ambição da Ethylowheel vai muito além da deteção de álcool.

Graças à arquitetura do dispositivo, a empresa acredita que futuras atualizações de firmware poderão permitir identificar substâncias como canábis ou cocaína sem necessidade de alterar qualquer componente físico.

Produzido em França e já vendido em 60 países

Apesar de ainda ser uma empresa jovem, a Ethylowheel já vendeu mais de 2.000 unidades em cerca de 60 países.

A startup registou um volume de negócios de 300 mil euros apenas no primeiro trimestre de 2026 e encontra-se atualmente numa ronda de investimento para acelerar o crescimento internacional.

O EthyloKey tem um preço de 135 euros e oferece uma autonomia estimada para cinco anos de utilização. O carregamento é efetuado sem fios através de indução e demora aproximadamente uma hora.

As primeiras entregas estão previstas para setembro e outubro de 2026.