Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Planet Earth - Duran Duran

Duran Duran é uma banda inglesa de new wave formada no ano de 1978 em Birmingham por John Taylor e Nick Rhodes, que começaram a tocar num clube em que trabalhavam. O John era um segurança de uma discoteca e o Nick era o DJ do grupo. É a mais bem-sucedida banda do estilo new romantic, sendo uma das mais importantes da década de 1980. Os Duran Duran eram a banda favorita da Princesa Diana.

Liderou as aparições na MTV, comandando a "Segunda Invasão Britânica nos Estados Unidos". Além disso, colocaram catorze singles no Top 10 britânico e 21 na Billboard Hot 100, o que lhes valeu uma venda de mais de duzentos milhões de cópias em todo o mundo.

Eram geralmente considerados parte da cena new romantic, juntamente com bandas como Spandau Ballet e Visage. A banda alcançou o sucesso unindo música, arte, sensualidade, elegância e moda, o que lhes valeu a alcunha pela imprensa de "os fofinhos do rock". Além disso, foi pioneira ao ser uma das primeiras bandas a ter clips filmados por realizadores profissionais, com câmaras de 35 mm. Em 1984, o grupo foi o primeiro a trazer a tecnologia de vídeo para os seus concertos de estádio.

Os Duran Duran foram formados por Nick Rhodes, John Taylor e Stephen Duffy, com a adição posterior de Roger Taylor. Após inúmeras mudanças, Andy Taylor e Simon Le Bon juntaram-se aos outros rapazes. Os Duran Duran nunca se separaram, no entanto, a formação foi modificada algumas vezes. Em 2000, houve a reunião dos membros originais, causando grande impacto no mundo da música. Em 2006, Andy Taylor volta a abandonar a banda e, desde então, Dom Brown tem sido o guitarrista não oficial do grupo, que continua a trazer novos álbuns badalados no panorama musical.

A sua apresentação no Woodstock ficou tão famosa que rendeu um álbum , chamado de “Dookie:Live At Woodstock 94’ “

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?