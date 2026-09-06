Dica: como personalizar o fundo das conversas no iPhone

Com o iOS 26, a aplicação Mensagens do iPhone passou a permitir personalizar o fundo das conversas, incluindo fotografias próprias e opções animadas da Apple.

Como personalizar o fundo das conversas

Durante anos, a aplicação Mensagens manteve uma apresentação bastante simples, sem grandes possibilidades para alterar o aspeto das conversas. Com a chegada do iOS 26 no ano passado, a Apple decidiu mudar isso e introduziu os fundos personalizados para as conversas do iMessage.

Para experimentar esta funcionalidade:

1. Abra a aplicação "Mensagens" no iPhone e entre na conversa que pretende modificar.

2. De seguida, clique no nome ou no ícone do contacto ou do grupo apresentado na parte superior do ecrã.

3. Clique na aba de "Fundos".

A Apple disponibiliza várias alternativas que podem ser utilizadas diretamente, incluindo temas inspirados em cores, céu, água e auroras. Além de apresentarem diferentes estilos visuais, algumas destas opções têm animações e permitem determinados ajustes.

Também pode utilizar as suas próprias fotografias

Não é obrigatório escolher um dos fundos fornecidos pela Apple. Se preferir algo mais pessoal, pode selecionar uma fotografia guardada no iPhone e utilizá-la como fundo da conversa.

Ao escolher a opção de fotografias, terá acesso às imagens existentes na biblioteca e poderá selecionar aquela que pretende aplicar. O sistema também pode apresentar algumas sugestões com base nas fotografias que tem guardadas no dispositivo.

Existe, no entanto, um pormenor importante a ter em conta: o fundo escolhido não fica visível apenas no seu iPhone. Quando é aplicado a uma conversa, os restantes participantes dessa conversa também poderão vê-lo.

Se não aparecer a opção para mudar o fundo

Se não encontrar as opções de personalização no seu iPhone, a primeira coisa a verificar é o tipo de conversa em causa. Os fundos personalizados estão associados ao iMessage e não funcionam em conversas tradicionais através de SMS ou RCS.

Isto significa que uma conversa com alguém que utiliza um smartphone Android poderá continuar a apresentar o fundo habitual. A funcionalidade não transforma automaticamente todas as conversas da aplicação Mensagens em conversas personalizáveis.

Também deverá confirmar se o iPhone tem uma versão compatível do sistema operativo. Para isso, abra as "Definições", aceda a "Geral" e selecione "Atualização de software". Se estiver disponível uma atualização para o iOS 26 ou posterior, poderá instalá-la a partir desse menu.

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