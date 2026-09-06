Espanha vai obrigar operadoras a garantir maior velocidade de internet

A Internet em Espanha vai mudar significativamente a partir de 2027. O Governo espanhol aprovou a atualização das regras do Serviço Universal de Telecomunicações, aumentando de forma substancial a velocidade mínima de acesso à Internet.

A partir de 2027 internet vai passar de 10 para 100 Mbps

Espanha prepara uma mudança importante nas regras de acesso à Internet. A partir de 2027, a velocidade mínima prevista no Serviço Universal de Telecomunicações vai passar de 10 para 100 Mbps.

A medida pretende adaptar as regras às atuais necessidades dos consumidores e garantir uma ligação de banda larga adequada, incluindo nas zonas com menor cobertura.

O novo modelo prevê também tarifas sociais para consumidores em situação de vulnerabilidade económica, com o objetivo de tornar o acesso à Internet mais acessível.

Importa esclarecer que a medida não significa que todas as operadoras vão baixar os preços. Os descontos estão associados sobretudo às tarifas destinadas aos utilizadores que cumpram os critérios definidos.

A nova regulamentação deverá entrar em vigor em 1 de janeiro de 2027, elevando para 100 Mbps a velocidade mínima de referência do serviço universal em Espanha