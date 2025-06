Uber reforça a segurança com possibilidade de gravação de áudio nas viagens

No sentido de reforçar a segurança e a tranquilidade do utilizador, a Uber lançou uma nova funcionalidade que permite a gravação de áudio durante as viagens, diretamente a partir da aplicação.

Num comunicado emitido esta terça-feira, a Uber descreve a nova funcionalidade como uma "medida única" no mercado que coloca "Portugal na linha da frente da inovação a nível europeu" - fora da Europa, a medida já existe em mercados como o Brasil ou os Estados Unidos.

A plataforma de transporte permite, agora, a gravação de áudio durante as viagens, diretamente a partir da aplicação.

Segundo Francisco Vilaça, general manager da Uber em Portugal, citado no comunicado, a empresa pretende "que todos os utilizadores, em qualquer viagem, sintam e saibam que estão protegidos por mais de 20 ferramentas de segurança [...], bem como por equipas especializadas em segurança baseadas em Portugal".

A par das equipas especializadas, no Centro de Excelência, a Uber conta ainda com uma equipa de segurança composta por 150 antigos agentes da autoridade que investigam e atuam na resolução de incidentes.

Como funciona agravação de áudio na app da Uber?

Conforme partilhado pela imprensa nacional, a funcionalidade de gravação de áudio pode ser ativada pelos utilizadores no momento que pretenderem, seja antes de o motorista chegar ao ponto de recolha ou no decorrer da viagem.

Todas as gravações, que terminam automaticamente no final da viagem ou antes, se o utilizador a terminar, são encriptadas, "protegidas por critérios rigorosos de privacidade".

Além disso, nunca podem ser acedidas ou partilhadas pelo utilizador fora da aplicação, e serão automaticamente eliminadas do dispositivo ao fim de sete dias.

Ative a Gravação de áudio na Verificação de Segurança

Para reforçar a sua segurança, a Uber permite definir uma série de elementos, como os contactos de confiança e verificação por via de PIN. Agora, existe, também, a Gravação de áudio. Para ativá-la, tendo-a disponível nas suas viagens, siga os seguintes passos:

Abra a app da Uber e aceda a Conta, no canto inferior direito do ecrã; Aceda a Verificação de segurança; Entre em Gravação de áudio e clique em Seguinte nas várias páginas que vão aparecer; Aceda às suas Definições - para permitir que a Uber utilize o microfone do seu smartphone - e ative o acesso.

A informação partilhada pela Uber assegura que a empresa só terá acesso às gravações nos casos em que os utilizadores as partilharem com a empresa, "no âmbito do reporte de uma questão relacionada com segurança".

Nesse contexto, "a gravação é de imediato analisada pelas equipas de suporte da Uber especializadas em segurança, que darão o devido seguimento".