Empresa devolve frota inteira de carros Tesla por culpa de Elon Musk

A posição da Tesla na Europa não tem sido simples de gerir. Elon Musk escolheu tomar algumas posições mais radicais e apoiar Donald Trump, o que foi mal recebido pelos seus clientes. Com algumas situações extremadas, surge agora uma que eleva tudo. Uma empresa devolveu a sua frota inteira de carros da Tesla por culpa de Elon Musk.

A Tscherning, uma construtora dinamarquesa, revelou agora que devolveu toda a sua frota corporativa de carros da Tesla por culpa de Elon Musk. Na Europa, a Tesla sofre grandes danos na marca devido ao envolvimento do seu CEO na política e, o que tem sido recebido de forma nada boa.

As vendas já estavam a cair em 2024, mas o declínio acelerou de forma rápida e drástica em 2025. Isto aconteceu depois de muitas pessoas terem começado a ficar cada vez mais preocupadas com o apoio de Elon Musk a Donald Trump e aos partidos políticos de extrema-direita na Europa.

O problema é que a Tesla não só está a perder todas as novas vendas, como os atuais proprietários de Tesla também estão tentar vender os seus carros elétricos porque não querem estar associados à marca e ao seu dono. Isto também se aplica às vendas empresariais, que são populares na Europa.

No ano passado, fizemos uma reportagem sobre a Rossmann, uma das maiores cadeias de farmácias da Europa. Rossmann tinha uma grande frota corporativa de Tesla e decidiu vendê-la devido às ações de Musk. A Tscherning, uma grande construtora dinamarquesa, estava numa situação semelhante. A empresa eletrificara a sua frota empresarial utilizando carros da Tesla, mas anunciou esta semana que os devolveu a todos.

Na Tscherning, não decidimos apenas como conduzimos, mas também com quem conduzimos. Foi por isso que optámos por entregar as chaves dos nossos carros da empresa Tesla — não porque a Tesla se tenha tornado um mau carro, mas à luz do empenho político de Elon Musk e das opiniões que expressou publicamente (e que são cada vez mais difíceis de ignorar), nós, enquanto empresa, escolhemos dizer "obrigado pela viagem".