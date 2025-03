Elon Musk vende X por 33 mil milhões de dólares à xAI, mas continua a ser o dono

Elon Musk não para e tem conseguido muito nos últimos tempos. Se a compra do X foi um dos seus maiores negócios de sempre, volta agora à atenção, novamente por culpa da sua rede social. Num movimento inesperado, anunciou que o X foi vendido... mas ficou dentro de portas! Foi a xAI a fazer a compra e assim a interligar para sempre estas duas empresas.

Elon Musk vende X por 33 mil milhões de dólares

A rede social X tem um novo dono. Ou não. Uma empresa de Elon Musk, a xAI, pagou 33 mil milhões de dólares em ações para comprar a X. As duas empresas que se vão alimentar mutuamente, mas ainda não se sabe se isso será suficiente para competir. Como todas as empresas de IA, a xAI, fundada por Elon Musk para dar início ao seu negócio de IA, teve uma enorme valorização nos últimos dois anos, atingindo uma avaliação de 80 mil milhões de dólares.

O CEO da Tesla comprou o Twitter, mais tarde renomeado X, por 45 mil milhões de dólares. Ele próprio avaliou a empresa em 33 mil milhões de dólares, menos 12 mil milhões em dívidas. O que Elon Musk fez foi oficializar o que basicamente já existia na prática. Como confessou há meses, os funcionários da xAI eram também funcionários da X, com acesso aos seus computadores e ao algoritmo da rede social. A combinação avalia a xAI em 80 mil milhões de dólares e a X em 33 mil milhões de dólares (45 mil milhões de dólares menos 12 mil milhões de dólares de dívida).

O motivo da fusão foi explicado pelo proprietário de ambas as empresas na declaração de compra: "Esta combinação desbloqueará um imenso potencial ao combinar os recursos e a experiência avançados de IA da xAI com o vasto alcance da X". Com a compra da X pela xAI, são procuras duas coisas. Treinar o Grok e o resto da IA ​​​​em desenvolvimento, com os dados X, e usar a rede social como plataforma de publicidade e testes para a IA, como já faz com o Grok, presente no X.

xAI é a nova dona desta rede social

"A xAI adquiriu a X numa transação de ações. A combinação avalia a xAI em 80 mil milhões de dólares e a X em 33 mil milhões de dólares (45 mil milhões de dólares menos 12 mil milhões de dólares de dívida)", explica Elon Musk sobre a X. Adiantou ainda que "o futuro da xAI e da X estão interligados. Hoje, damos oficialmente o passo para combinar dados, modelos, computação, distribuição e talento".

Esta não é a primeira vez que o dono da SpaceX faz uma operação semelhante. Há alguns anos, a Tesla comprou a SolarCity, a sua empresa de baterias e painéis solares residenciais. No seguimento, as duas empresas acabaram por se fundir, com a construtora automóvel a absorver a nova compra.

A compra da X pela xAI não é surpresa, já trabalhavam em conjunto desde o início. O mais significativo é quem comprou a quem. Elon Musk poderia ter feito o contrário. O facto de o comprador ser a xAI indica que, hoje, a inteligência artificial domina tudo o resto.