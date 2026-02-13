Vulnerabilidades: 10 coisas que deve conhecer e até usar

Uma vulnerabilidade é uma falha, fraqueza ou erro existente num sistema, software, equipamento ou processo que pode ser explorado para provocar danos. Saiba quais as principais plataformas, sistemas de classificação e standards para esta área.

No contexto atual da cibersegurança, estar sempre a par das vulnerabilidades digitais é um enorme desafio. Ataques bem-sucedidos muitas vezes exploram falhas conhecidas, tornando essencial conhecer onde estão os riscos e como mitigá-los. Nesta área existem plaatformas e sistemas importantes que deve conhecer.

#1 - Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)

Base pública de vulnerabilidades conhecidas, onde cada falha recebe um identificador único (ex.: CVE-2026-12345).

: Permite referenciar vulnerabilidades de forma padronizada entre diferentes sistemas e ferramentas. Uso : Auditores, fabricantes e pentesters usam o CVE como “linguagem comum” para vulnerabilidades.

: Auditores, fabricantes e pentesters usam o CVE como “linguagem comum” para vulnerabilidades. Exemplo: CVE-2021-44228 (Log4Shell).

#2 - Common Configuration Enumeration (CCE)

Sistema que identifica configurações de segurança de sistemas e softwares.

: Padroniza configurações, facilitando auditorias de conformidade e hardening. Uso: Avaliação de conformidade com boas práticas de segurança.

#3 - Common Platform Enumeration (CPE)

Método padronizado para identificar plataformas de hardware e software.

: Facilita a correlação entre vulnerabilidades (CVE) e os sistemas que elas afetam. Uso: Ferramentas de gestão de vulnerabilidades usam o CPE para mapear CVEs a produtos específicos.

#4 - Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL)

Linguagem aberta para representar e trocar informações sobre vulnerabilidades, configurações e patches.

: Automatiza a verificação de vulnerabilidades e conformidade. Uso: Ferramentas de scan de vulnerabilidades utilizam OVAL para detetar falhas de forma padronizada.

#5 - Common Vulnerability Scoring System (CVSS)

Sistema de pontuação que mede a gravidade de vulnerabilidades.

: Fornece uma nota de 0 a 10, considerando impacto, complexidade de ataque e contexto. Uso: Priorizar correções de segurança, relatórios de risco e gestão de patches.

#6 - Extensible Configuration Checklist Description Format (XCCDF)

Formato padronizado para criar listas de verificação de segurança (checklists).

: Automatiza auditorias de conformidade e hardening de sistemas. Uso: Ferramentas de avaliação de segurança importam XCCDF para validar configurações.

#7 - Exploit Prediction Scoring System (EPSS)

Sistema que prevê a probabilidade de uma vulnerabilidade ser explorada ativamente.

: Permite priorizar correções com base no risco real de exploração. Uso: Ajuda a decidir quais vulnerabilidades corrigir primeiro em ambientes com recursos limitados

#8 - Vulnerability Priority Ranting (VPR)

Sistema que classifica vulnerabilidades segundo a sua prioridade, considerando o risco.

: Integra dados de CVSS, EPSS e contexto de exposição para gerar ranking de ações. Uso: Gestão de patches em larga escala e avaliação de risco corporativo.

#9 - EUVD – European Union Vulnerability Database

Base de dados europeia de vulnerabilidades.

: Centraliza informações sobre vulnerabilidades que afetam software e hardware na União Europeia. Uso : Consultada por entidades governamentais, empresas e auditores para cumprir requisitos regulatórios de cibersegurança.

: Consultada por entidades governamentais, empresas e auditores para cumprir requisitos regulatórios de cibersegurança. Relação: Integra e referencia CVEs com foco em contexto europeu.

#10 - GCVE – Global CVE Allocation System

Sistema global de atribuição de identificadores CVE.

: Garante que cada vulnerabilidade recebe um CVE único de forma coordenada internacionalmente. Uso : Mantido por entidades credenciadas, assegura padronização e evita duplicações nos CVEs a nível mundial.

: Mantido por entidades credenciadas, assegura padronização e evita duplicações nos CVEs a nível mundial. Relação: Complementa CVE/NVD/EUVD, garantindo que novos CVEs são atribuídos corretamente.

Como se interligam?

GCVE - atribui CVEs globalmente.

CVE - identifica vulnerabilidades.

CPE - identifica produtos afetados.

CCE - identifica configurações afetadas.

OVAL/XCCDF - automatizam deteção e auditoria de vulnerabilidades e configurações.

EUVD - agrega CVEs e informações no contexto europeu.

CVSS/EPSS/VPR - ajudam a priorizar correções e mitigação com base na gravidade e risco real.

Os sistemas públicos de vulnerabilidades, como CVE, GCVE e EUVD, permitem identificar e classificar falhas de segurança de forma padronizada. Combinados com CPE, CCE, OVAL, XCCDF e métricas de risco como CVSS, EPSS e VPR, possibilitam a deteção, avaliação e priorização de correções, formando um ciclo completo de gestão de vulnerabilidades essencial para a cibersegurança moderna.