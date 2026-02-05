Misturar óleos de motor: riscos reais, mitos e o que fazer numa emergência

A principal diferença entre óleo 5w30 e 10w40 é que a viscosidade do 5w30 a frio é de 5, enquanto a viscosidade do óleo 10w40 é de 10, o dobro. Ambos são projetados para tirar o melhor proveito de tipos específicos de veículos e, apesar de serem chamados de “óleos”, são na verdade líquidos muito especiais que contêm uma variedade de aditivos.

Embora possa funcionar normalmente em temperaturas mais altas, o óleo 5w30 é especialmente adequado para veículos que operam em climas frios. Geralmente é recomendado para carros a gasolina ou motores diesel leves devido à sua menor viscosidade.

Por outro lado, o óleo do motor 10W40 é adequado para uma gama mais ampla de condições climáticas. A viscosidade do óleo 10W40 também é frequentemente usada para lubrificar motores mais antigos, que atingem temperaturas muito altas ou têm problemas de vazamento de óleo. Aqui está a principal diferença entre óleo 5w30 e 10w40.

Óleo 5w30: o que é?

O óleo 5W30 representa um tipo de mistura lubrificante multiviscosa. A sigla 5W30 vem da classificação da SAE (Sociedade de Engenheiros Automotivos), a organização de padronização na indústria automobilística.

O seu significado é simples:

O primeiro número seguido da letra “W” (“inverno” ou “winter”) determina o valor de viscosidade do óleo em baixas temperaturas (-18°C).

O segundo número indica a viscosidade do óleo em temperaturas elevadas (100°C).

Portanto, as características do óleo 5W30 são as seguintes: viscosidade 5 em condições de baixa temperatura e viscosidade 30 em alta temperatura.

O valor duplo baseado na temperatura do óleo 5W30 oferece uma vantagem significativa: ele permite tirar vantagem de um óleo de baixa viscosidade na partida do motor e manter as peças mecânicas protegidas quando estão sujeitas a estresse.

Com um valor de 5 a frio (e na partida do motor), o óleo 5W30 fica menos viscoso ou mais fluido e facilita a partida. Não apenas isso, mas, tendo uma baixa viscosidade a frio, permite que o óleo flua mais facilmente e rapidamente.

Por outro lado, a viscosidade mais alta do óleo 5W30 garante uma melhor proteção das peças mecânicas em movimento. Isso é particularmente crucial quando estão sob pressão em longas distâncias. No entanto, a viscosidade também aumenta o atrito. Portanto, o motor precisa de mais energia para girar as engrenagens. Mais energia significa mais consumo de combustível.

Portanto, a viscosidade 30 em altas temperaturas (ou seja, 6 vezes mais viscosa do que na partida a frio) permite que o óleo 5W30 mantenha uma viscosidade adequada para proteger as peças mecânicas sob estresse sem afetar muito o consumo de combustível.

Diferentemente dos óleos muito específicos para temperaturas extremas, as características do óleo 5W30 permitem seu uso durante todo o ano, em todas as estações, mas em climas temperados que não sejam muito quentes. No inverno, sua viscosidade não prejudica a partida do motor, e no verão, ou pelo menos em temperaturas muito altas, não há risco de danos ao motor devido à falta de viscosidade ou consumo excessivo de combustível devido ao efeito oposto.

Para entender a diferença entre óleo 5w30 e 10w40, também podemos fornecer uma breve explicação de cada um dos óleos.

Óleo 10W40: o que é?

A Society of Automotive Engineers define a classificação de massa do óleo do motor como 10W40. A viscosidade de um óleo do motor 10W40 é de 10 a baixas temperaturas e de 40 a altas temperaturas.

Quando o óleo do motor está frio, ele fica mais espesso e se afina à medida que esquenta. A viscosidade do óleo do motor 10W40 não aumenta à medida que ele aquece. Na verdade, a frio, ele se comporta como um óleo de viscosidade 10W e, quando quente, se comporta como um óleo de viscosidade 40W. O número 10 representa a viscosidade a frio do óleo.

O número 40 representa a viscosidade superficial do óleo em alta temperatura. Ele avalia o quão bem o óleo flui a uma temperatura de 100°C no motor. Quando o calor aumenta devido a um esforço maior do motor, um óleo de 40 será mais denso do que um óleo de 30.

Devido à sua densidade e viscosidade mais alta, é uma boa opção para motores sujeitos a altas temperaturas superficiais de óleo, pois resiste melhor ao colapso térmico. Isso também pode ser uma boa opção para um arranque mais suave.

Como escolher entre 5w30 e 10w40

A verdade é que, se você quiser obter o melhor desempenho do seu motor, deve sempre usar o óleo recomendado pelo fabricante e não considerar apenas a diferença entre óleo 5w30 e 10w40. Consulte sempre o manual do fabricante e siga as instruções específicas para a troca de óleo.

Resumimos abaixo as principais diferenças entre o óleo 5w30 e o 10w40: