Misturar óleos de motor: riscos reais, mitos e o que fazer numa emergência
Tal como na cozinha, também na automóvel existem várias opções para o motor do nosso carro. Independentemente da escolha, é fundamental perceber o que acontece quando se misturam diferentes tipos, marcas ou especificações de óleo.
Uma das operações básicas de manutenção é verificar o nível de óleo do motor. Se este baixar demasiado, pode provocar avarias muito graves ou até a destruição total do motor.
Como já foi explicado noutras ocasiões, um motor consome sempre algum óleo, mesmo quando é novo. Por isso, é aconselhável confirmar regularmente se o nível de lubrificante não desceu em excesso.
Caso ainda não seja o momento de realizar a mudança de óleo, deve ser adicionado um pouco para evitar danos.
A questão que se coloca é simples: pode ser usado qualquer óleo ou tem de ser exatamente o mesmo que o motor já utiliza?
É seguro misturar óleos de motor?
O cenário ideal passa por utilizar sempre óleo da mesma marca, do mesmo tipo e com a mesma viscosidade. No entanto, quando isso não é possível, o fator verdadeiramente crítico é garantir que o óleo adicionado seja do mesmo tipo e da mesma viscosidade.
Misturar óleos minerais com óleos sintéticos pode alterar as propriedades de ambos, uma vez que o seu comportamento é diferente tanto a frio como a quente. O mesmo raciocínio aplica-se à viscosidade, que influencia diretamente a capacidade de lubrificação do motor em diferentes condições de funcionamento.
Cada fabricante define especificações muito concretas para o lubrificante a utilizar, e respeitar essas indicações é essencial. Em alguns casos, a utilização de um óleo não recomendado pode até levar à perda da garantia, caso ocorra uma avaria.
O que fazer em situação de emergência
Misturar óleos não é aconselhável, mas circular com um nível de óleo insuficiente é ainda mais perigoso. Assim, numa situação de emergência, a prioridade deve ser repor o nível, mesmo que o óleo disponível não seja exatamente o mesmo que o motor utiliza.
Esta solução deve ser encarada apenas como temporária. Assim que possível, deve ser feita uma mudança completa de óleo e filtro, de forma a evitar problemas a médio ou longo prazo.
Qual é a diferença entre óleo 5w30 e 10w40
A principal diferença entre óleo 5w30 e 10w40 é que a viscosidade do 5w30 a frio é de 5, enquanto a viscosidade do óleo 10w40 é de 10, o dobro. Ambos são projetados para tirar o melhor proveito de tipos específicos de veículos e, apesar de serem chamados de “óleos”, são na verdade líquidos muito especiais que contêm uma variedade de aditivos.
Embora possa funcionar normalmente em temperaturas mais altas, o óleo 5w30 é especialmente adequado para veículos que operam em climas frios. Geralmente é recomendado para carros a gasolina ou motores diesel leves devido à sua menor viscosidade.
Por outro lado, o óleo do motor 10W40 é adequado para uma gama mais ampla de condições climáticas. A viscosidade do óleo 10W40 também é frequentemente usada para lubrificar motores mais antigos, que atingem temperaturas muito altas ou têm problemas de vazamento de óleo. Aqui está a principal diferença entre óleo 5w30 e 10w40.
Óleo 5w30: o que é?
O óleo 5W30 representa um tipo de mistura lubrificante multiviscosa. A sigla 5W30 vem da classificação da SAE (Sociedade de Engenheiros Automotivos), a organização de padronização na indústria automobilística.
O seu significado é simples:
O primeiro número seguido da letra “W” (“inverno” ou “winter”) determina o valor de viscosidade do óleo em baixas temperaturas (-18°C).
O segundo número indica a viscosidade do óleo em temperaturas elevadas (100°C).
Portanto, as características do óleo 5W30 são as seguintes: viscosidade 5 em condições de baixa temperatura e viscosidade 30 em alta temperatura.
O valor duplo baseado na temperatura do óleo 5W30 oferece uma vantagem significativa: ele permite tirar vantagem de um óleo de baixa viscosidade na partida do motor e manter as peças mecânicas protegidas quando estão sujeitas a estresse.
Com um valor de 5 a frio (e na partida do motor), o óleo 5W30 fica menos viscoso ou mais fluido e facilita a partida. Não apenas isso, mas, tendo uma baixa viscosidade a frio, permite que o óleo flua mais facilmente e rapidamente.
Por outro lado, a viscosidade mais alta do óleo 5W30 garante uma melhor proteção das peças mecânicas em movimento. Isso é particularmente crucial quando estão sob pressão em longas distâncias. No entanto, a viscosidade também aumenta o atrito. Portanto, o motor precisa de mais energia para girar as engrenagens. Mais energia significa mais consumo de combustível.
Portanto, a viscosidade 30 em altas temperaturas (ou seja, 6 vezes mais viscosa do que na partida a frio) permite que o óleo 5W30 mantenha uma viscosidade adequada para proteger as peças mecânicas sob estresse sem afetar muito o consumo de combustível.
Diferentemente dos óleos muito específicos para temperaturas extremas, as características do óleo 5W30 permitem seu uso durante todo o ano, em todas as estações, mas em climas temperados que não sejam muito quentes. No inverno, sua viscosidade não prejudica a partida do motor, e no verão, ou pelo menos em temperaturas muito altas, não há risco de danos ao motor devido à falta de viscosidade ou consumo excessivo de combustível devido ao efeito oposto.
Para entender a diferença entre óleo 5w30 e 10w40, também podemos fornecer uma breve explicação de cada um dos óleos.
Óleo 10W40: o que é?
A Society of Automotive Engineers define a classificação de massa do óleo do motor como 10W40. A viscosidade de um óleo do motor 10W40 é de 10 a baixas temperaturas e de 40 a altas temperaturas.
Quando o óleo do motor está frio, ele fica mais espesso e se afina à medida que esquenta. A viscosidade do óleo do motor 10W40 não aumenta à medida que ele aquece. Na verdade, a frio, ele se comporta como um óleo de viscosidade 10W e, quando quente, se comporta como um óleo de viscosidade 40W. O número 10 representa a viscosidade a frio do óleo.
O número 40 representa a viscosidade superficial do óleo em alta temperatura. Ele avalia o quão bem o óleo flui a uma temperatura de 100°C no motor. Quando o calor aumenta devido a um esforço maior do motor, um óleo de 40 será mais denso do que um óleo de 30.
Devido à sua densidade e viscosidade mais alta, é uma boa opção para motores sujeitos a altas temperaturas superficiais de óleo, pois resiste melhor ao colapso térmico. Isso também pode ser uma boa opção para um arranque mais suave.
Como escolher entre 5w30 e 10w40
A verdade é que, se você quiser obter o melhor desempenho do seu motor, deve sempre usar o óleo recomendado pelo fabricante e não considerar apenas a diferença entre óleo 5w30 e 10w40. Consulte sempre o manual do fabricante e siga as instruções específicas para a troca de óleo.
Resumimos abaixo as principais diferenças entre o óleo 5w30 e o 10w40:
- O óleo 5w30 é muito mais fluido do que o óleo 10w40.
- O óleo 10w40 é muito mais espesso do que o óleo 5w30.
- A viscosidade do óleo 5w30 a baixas temperaturas é de 5, enquanto a viscosidade do óleo 10w40 a baixas temperaturas é de 10.
- A viscosidade do óleo 5w30 a altas temperaturas é de 30, enquanto a viscosidade do óleo 10w40 a altas temperaturas é de 40.
- O óleo do motor 5W30 é 100% sintético. É adequado para motores a gasolina e diesel equipados com um filtro de partículas DPF. Além disso, ajuda a reduzir o consumo de combustível e a proteger o motor contra variações de temperatura. O óleo do motor 5W30 também é útil para evitar a obstrução do DPF e prolongar sua vida útil.
- O 10w40 é principalmente semi-sintético e é adequado para uso em motores a gasolina e diesel. Não é recomendado para uso em veículos equipados com filtros de partículas devido ao seu teor de enxofre e fósforo. Pode ser usado em motores catalíticos. É recomendável não percorrer mais de 10.000 km com este óleo.
Misturas aceitáveis e misturas a evitar
Nem todas as combinações têm o mesmo impacto. Algumas podem ser toleradas pontualmente, enquanto outras devem ser evitadas:
- 5W-30 com 5W-40: mistura aceitável em situações pontuais.
- 0W-30 com 5W-30: combinação geralmente menos problemática.
- 5W-30 com 10W-40: diferenças de viscosidade demasiado grandes.
- Óleo sintético com óleo mineral: os aditivos podem ser alterados, reduzindo a proteção do motor.
Conclusão
Se for necessário misturar óleo, deve garantir-se que seja do mesmo tipo, mineral, semissintético ou sintético, e com viscosidade semelhante.
Em situações de emergência, é preferível adicionar óleo do que circular com o nível abaixo do recomendado. No entanto, depois de ultrapassado o problema, a mudança completa de óleo e filtro é essencial para garantir a longevidade e fiabilidade do motor.