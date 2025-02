É preciso aquecer o motor do carro antes de arrancar?

Como em todas as áreas da sociedade, há "mitos" que circulam e se tornam verdades. No entanto, é preciso avaliar o período temporal, até porque há várias evoluções. Será que atualmente é ainda preciso "aquecer" o motor do carro antes de arrancar?

Não precisa deixar aquecer o motor, mas...

A reposta é não... mas calma! Na maioria dos carros modernos não é necessário aquecer o motor antes de arrancar. Os motores atuais, especialmente os com injeção eletrónica, estão preparados para funcionar corretamente assim que são ligados. No entanto, há algumas recomendações:

Arranca suavemente Após ligar o carro, evite acelerações bruscas nos primeiros minutos para permitir que o óleo circule completamente e o motor atinja a temperatura ideal.

Em temperaturas muito baixas Se estiver muito frio, aguarde 30 a 60 segundos antes de arrancar, para garantir uma lubrificação adequada.

Motores mais antigos Carros com carburador (mais raros hoje em dia) podem precisar de algum tempo a trabalhar ao ralenti antes de arrancar.



Se aparecer a luz do motor, tenha cuidado. Veja aqui.

De referir que nos carros com injeção eletrónica é garantido que o combustível é distribuído de forma eficiente desde o arranque, eliminando a necessidade de aquecimento prévio. O óleo sintético moderno foi desenvolvido para fluir rapidamente mesmo a frio, protegendo as peças internas do motor logo após a ignição.

Cuidar do motor com arranques suaves e manutenções regulares é mais importante do que o tempo de aquecimento parado.