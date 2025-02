Análise: tablet Chuwi Hi10 X1, uma boa razão para trabalhar com produtividade

Os tablets já fazem parte das ferramentas habituais de trabalho e lazer, mas quando se trata de produtividade, nem todos os tablets têm capacidade de responder da mesma forma. Naturalmente, o sistema operativo é um fator importantíssimo aqui, e o novo tablet Chuwi Hi10 X1 oferece o Windows 11 num produto prático e funcional, por cerca de 200€.

O novo tablet 2-em-1 Chuwi Hi10 X1 vem integrar um segmento de entrada, virado para a produtividade. Para quem quer grande portabilidade e não tem um orçamento para um computador portátil, ou para um tablet de gama média, mas que o tipo de trabalho que faz se resume à utilização do browser, ferramentas Office, assistir a conteúdos multimédia e pouco mais, então este poderá ser o produto que procura.

Com um ecrã IPS 10,1" de resolução 1280x800 px, um processador Intel Alder Lake-N N150 12th gen Quad-Core (4C4T), e o sistema operativo Windows 11, o novo Chuwi Hi10 X1 promete oferecer uma experiência satisfatória para tarefas do dia a dia.

Na caixa

Na caixa podemos contar com o próprio tablet, com o carregador USB-C e com o manual do utilizador.

Caso opte pelos acessórios adicionais, como a capa protetora com teclado e suporte (fornecidos em separado), poderá transformar o Hi10 X1 num verdadeiro dispositivo 2-em-1, pronto para trabalhos de produtividade.

Qualidade de construção e design

O Chuwi Hi10 X1 apresenta uma estrutura em alumínio, tanto na moldura como na traseira, o que lhe confere robustez e uma qualidade de construção notória. É leve, com um peso de apenas 610g (sem capa), e mede 245,4 x 164,2 x 10,1 mm, sendo bastante prático e fácil de transportar.

O acabamento space gray é subtil e profissional, incluindo pequenas perfurações em toda a moldura exterior e também numa pequena área da traseira, para permitir a circulação de ar, promovida por uma pequena ventoinha bastante silenciosa.

As margens do ecrã, embora adequadas para pegar no tablet sem interferir com o ecrã, deveria ser um pouco mais finas, para tornar o aspeto mais moderno. Ainda assim, não são exageradamente largas.

Nas laterais, encontramos uma boa distribuição de portas: do lado direito, entrada jack 3,5mm para auriculares e USB-A 3.2; do lado esquerdo, uma porta micro-HDMI 1.4 e duas USB-C; e em cima os botões de Power e Volume.

Na zona inferior tem a ligação magnética para acoplar o teclado.

Quanto a câmaras, a frontal de 5 MP encontra-se ao centro, na disposição horizontal, entre 2 microfones e o sensor de luminosidade. Já a traseira, de 8 MP com AF, encontra-se num dos cantos.

Finalmente, no que respeita aos altifalantes, encontram-se discretamente nas laterais, debaixo de perfuração semelhante à utilizada para ventilação.

Ecrã

O ecrã de 10,1" tem uma proporção 16:10 e uma resolução de 1280x800 píxeis num ecrã com tecnologia IPS. A cor, de acordo com a minha preferência, pareceu-me fria (azuis elevados), o que me levou a fazer uma pequena afinação. Os ângulos de visão são os esperados na tecnologia IPS, portanto, muito bons. Já em termos de pretos, é notória alguma quebra de uniformidade da cor (bleeding) em algumas extremidades do ecrã, o que também seria expectável, tendo em conta a gama do produto.

Em ambientes com luz natural predominante, o brilho máximo não impressiona, mas também não fica aquém, não comprometendo a visibilidade do conteúdo apresentado pelo ecrã.

Desempenho

Equipado com o processador Intel Alder Lake-N N150 12th gen, com 8 GB de RAM LPDDR5 a 3,6 GHz e drive SSD de 256 GB, o Hi10 X1 tem características aceitáveis para executar sem problemas a maioria das tarefas de produtividade e consumo de conteúdos multimédia.

Já para tarefas mais exigentes, como edição de fotografia de alta resolução ou jogos, o desempenho é limitado e, obviamente, deixa de ser uma solução apropriada, onde poderá haver escolhas a fazer. A utilização de multitasking é possível, mas abusar de muitas aplicações abertas simultaneamente pode resultar em alguns atrasos.

Quanto ao sistema operativo, naturalmente o Windows 11 Home é um dos pontos fortes, principalmente no que respeita a produtividade. Permitirá utilizar um leque enorme de aplicações de produtividade como o Microsoft Office ou OpenOffice, de jogos mais leves, entre outros. Para a maioria dos estudantes ou utilizadores casuais, é mais do que suficiente.

Em termos de benchmarks, deixo as pontuações de alguns testes:

Cinebench R23 : 2909 CPU Multi + 929 CPU Single

: 2909 CPU Multi + 929 CPU Single CrystalDiskMark 8 : 534,97/474,61 MB/s SEQ1M

: 534,97/474,61 MB/s SEQ1M Geekbench 6.3.0 : 1195/3155 CPU + 3293 GPU

: 1195/3155 CPU + 3293 GPU PCMark 10: 2920

Autonomia

A bateria, com capacidade de 25,84 Wh (7,6 V/3400 mA), oferece uma autonomia aceitável para a gama onde se insere, ou seja, cerca de 5 a 6 horas em utilização leve. No entanto, para utilização intensiva, como reprodução de vídeos ou chamadas em videoconferência, a carga poderá não ir além das 4 horas.

Acessórios adicionais

Um dos pontos de destaque do Hi10 X1 é a possibilidade de acoplar um teclado.

Trata-se de um teclado condensado, mas, ainda assim, completo. Com o teclado é fornecida a capa de proteção, totalmente adaptada ao tablet, e que inclui um suporte para poder utilizar o tablet como se de um computador portátil se tratasse.

Este modelo não é compatível com caneta Stylus H7.

Veredicto

O Chuwi Hi10 X1 é uma solução muito versátil, equilibrada e que "cumpre os mínimos", principalmente para quem procura um tablet 2-em-1 acessível e com tecnologias de ligação e comunicação recentes, como USB-C, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

O seu desempenho é adequado para a maioria das tarefas diárias, não sendo, portanto, indicado para utilizadores que necessitam de hardware potente. É, assim, uma excelente opção para a generalidade dos estudantes, utilizadores casuais e para consumo de multimédia.

O design é agradável, minimalista, de linhas simples e construído com materiais de qualidade. Tem ventilação ativa muito silenciosa e perfuração subtil para promover a circulação interna de ar. A possibilidade de acoplar teclado magnético é também um ponto a favor.

Como pontos menos positivos refiro a qualidade de som, que é pobre a nível de médios, e a baixa resolução do ecrã, onde os contornos ficam pouco definidos em texto de tamanho mais pequeno.

O tablet Chuwi Hi10 X1 está disponível a partir de 209€ (IVA incluído). Para a versão com teclado magnético + capa + suporte acrescenta o preço é de apenas 239€ (IVA incluído). O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Chuwi Hi10 X1

O Pplware agrade à Chuwi a cedência do tablet Chuwi Hi10 X1 para análise.