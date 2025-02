Revolut: Comissões vão ser atualizadas para câmbios aos fins de semana

Atualmente, é cobrada a todos os clientes Revolut uma comissão de 1% em todos os câmbios de moeda efetuados ao fim de semana, entre as 17:00 horas (ET) de sexta-feira e as 18:00 horas (ET) de domingo. Saiba o que vai mudar com as comissões.

Revolut: Novas comissões de câmbio

A Revolut revelou recentemente que vai mudar as comissões dos planos pagos. A partir de 22 de abril de 2025, serão aplicadas as seguintes comissões de câmbio aos fins de semana:

Os clientes Standard continuarão a pagar 1% do montante de câmbio;

Os clientes Plus passarão a pagar 0,5% do montante de câmbio;

Os clientes Premium, Metal e Ultra deixarão de pagar comissões adicionais de câmbio aos fins de semana.

Além disso, a Revolut diz que esclarecer em todas as páginas de comissões que os levantamentos de numerário em ATM são gratuitos em EUR, SEK e RON no EEE, Andorra, Mónaco, São Marino, Suíça e Vaticano. Pode também consultar os limites aplicáveis na app Revolut.

A Revolut refere ainda que se estas alterações às comissões não forem do seu agrado, pode optar por encerrar a sua conta antes de 22 de abril de 2025. Para o fazer, basta que aceda ao ícone do seu perfil no canto superior esquerdo → toque em Conta → Fechar conta.

A Revolut é uma fintech fundada em 2015 no Reino Unido, conhecida pela sua aplicação móvel que oferece serviços financeiros como contas multimoeda, cartões de débito, pagamentos internacionais sem taxas ocultas, investimentos em ações, criptomoedas e metais preciosos.