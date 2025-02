3300 km em seis dias: Bosch foi até ao Círculo Polar Ártico com novo sistema de travões

Engenheiros da Bosch completaram com sucesso a primeira viagem de mais de 3300 km em vias públicas e através de diferentes zonas climáticas, utilizando o novo sistema brake-by-wire. Este substitui completamente a conexão mecânica entre o pedal do travão e o sistema de travagem através linhas de sinal elétrico. Com o lançamento a partir do outono de 2025, a Bosch já terá recebido pedidos de diversas fabricantes de veículos.

Ao longo de seis dias, percorrendo mais de 3300 quilómetros e atravessando diferentes zonas climáticas até o Círculo Polar Ártico, uma equipa de desenvolvimento da Bosch testou com sucesso, pela primeira vez em vias públicas, o novo sistema hidráulico brake-by-wire.

Este sistema elimina completamente a conexão mecânica entre o pedal do travão e o sistema de travagem, sendo o comando de travagem do motorista transmitido ao sistema exclusivamente por meio de um sinal elétrico através de linhas de sinal redundantes.

Para esta abordagem inovadora, a Bosch desenvolveu uma solução robusta e eficiente, composta por dois atuadores hidráulicos independentes:

Atuador de travão by-wire; EESP.

Atualmente, sistemas de travões como o Integrated Power Brake da Bosch ainda mantêm uma conexão mecânica com o pedal do freio para garantir redundância em caso de falha.

No entanto, essa ligação por meio da haste de entrada ao pedal de freio foi eliminada na nova solução brake-by-wire da Bosch.

Como líder em sistemas de travagem e direção, a Bosch está a desenvolver soluções by-wire inovadoras para ambas as áreas.

Além do sistema hidráulico brake-by-wire, a empresa trabalha, também, uma versão totalmente eletromecânica.

A Bosch informou que já recebeu pedidos de diversas fabricantes e estima que, até 2030, mais de 5,5 milhões de veículos em todo o mundo estarão equipados com essa tecnologia revolucionária.

Vantagens do sistema brake-by-wire da Bosch

Com a eliminação da ligação mecânica, já não é necessário montar os componentes do sistema de travagem na parede corta-fogo do veículo.

Em vez disso, os componentes podem agora ser instalados no local mais adequado em termos de segurança em caso de colisão, NVH (ruído, vibração e aspereza) e processo de fabrico.

A flexibilidade na escolha da localização dos atuadores de travão ajuda a evitar a necessidade de diferentes variantes para veículos com volante à direita e à esquerda.

A tecnologia by-wire permite novos conceitos de pedais, com um curso do pedal de travão significativamente mais curto, criando espaço para novos designs de interiores.

A solução hidráulica brake-by-wire da Bosch baseia-se em tecnologia comprovada de sistemas de travagem e combina um atuador de travão by-wire com um ESP.

O seu design compacto poupa espaço de instalação e reduz o peso do sistema de travagem. Como tanto o atuador de travão by-wire como o ESP estão atribuídos a diferentes canais do sistema elétrico redundante, cada um deles pode, de forma independente, gerar a pressão de travagem necessária em todas as quatro rodas em caso de falha.

Por este motivo, a solução da Bosch é, também, adequada para veículos altamente automatizados, garantindo a proteção do sistema de travagem exigida por questões de segurança.

Teste de longa distância bem-sucedido fornece dados valiosos para o futuro

O sistema brake-by-wire está a ser desenvolvido no centro de desenvolvimento da Bosch em Abstatt, perto de Heilbronn.

A viagem de longa distância levou a equipa de desenvolvimento do sudoeste da Alemanha, passando por Hamburgo, Copenhaga e Estocolmo, com um pequeno desvio até ao Círculo Polar Ártico, até à chegada ao centro de testes de inverno da Bosch em Vaitoudden, Arjeplog, no norte da Suécia.

A Bosch solicitou e obteve especificamente aprovação para a utilização do veículo de teste em vias públicas em vários países, com base num conceito de segurança abrangente.

Toda a equipa trabalhou com uma motivação incrível para este evento e está muito orgulhosa desta conquista. O nosso sistema hidráulico brake-by-wire funcionou perfeitamente durante toda a viagem. Com este primeiro teste de longa distância, demonstrámos de forma impressionante que conseguimos levar um verdadeiro sistema brake-by-wire da pista de testes para a estrada com segurança e sucesso. Realizámos milhares de operações de travagem ao longo da viagem, obtivemos informações e dados importantes sobre o comportamento do sistema de travagem em diversas situações de trânsito e comparámo-los com as nossas simulações anteriores. Tudo isso será integrado no trabalho de desenvolvimento contínuo para otimizar ainda mais o nosso sistema hidráulico brake-by-wire

Explicou Hagen Kuckert, gestor de projeto do atuador de travão by-wire na Bosch, em Abstatt.