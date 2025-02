Chegou o novo Huawei MatePad Pro 13.2″: a experiência de um PC num tablet

Num evento, na Malásia, a Huawei apresentou o seu mais recente tablet: o MatePad Pro 13.2'' 2025. Com um ecrã impressionante, desempenho de topo, acessórios poderosos e experiência idênticos ao de um PC, este tablet está preparado para revolucionar a indústria, chegando com a promessa de reinventar como os profissionais e criadores de conteúdos trabalham em movimento.

O ecrã é o coração da experiência do utilizador do tablet. Por isso, o Huawei MatePad Pro de 13,2'' foi concebido para proporcionar uma experiência visual superior, oferecendo cores precisas e detalhes apurados.

O objetivo da marca passa por responder às necessidades de criadores e profissionais, oferecendo um impressionante rácio ecrã-corpo de 94%, resolução de 2,8K e brilho máximo de 1000 nits.

Combina, também, os visuais autênticos no ecrã X-True com as proteções de visão inovadoras no ecrã PaperMatte, incluindo propriedades antirreflexo pioneiras.

Além dos efeitos de visualização avançados, o Huawei MatePad Pro 13.2'' oferece uma experiência de escrita semelhante à de um computador portátil para aumentar a produtividade e a criatividade dos utilizadores.

Huawei quer que a experiência se assemelhe à de um PC

Para proporcionar aos utilizadores a mesma experiência de escritório móvel que os portáteis, o novo dispositivo vem com o teclado Huawei Smart Magnetic.

Os engenheiros da marca trazem na perfeição o layout do teclado tradicional de um portátil para este teclado de tablet, permitindo aos utilizadores navegar no dispositivo com a mesma facilidade tal como num PC, com uma digitação confortável e uma escrita eficiente.

O novíssimo tablet está ainda equipado com aplicações desenvolvidas pela Huawei, como o Huawei Notes e a aplicação GoPaint, que funcionam perfeitamente com acessórios de tecnologia NearLink, tornando a criação de conteúdos muito mais fácil para os utilizadores.

A poderosa bateria de 10.100 mAh proporciona ao tablet uma autonomia de longa duração e, com o Huawei SuperCharge, o dispositivo pode ser totalmente carregado em apenas 65 minutos.

Uma arquitetura de arrefecimento inovadora melhora o desempenho geral em mais de 30%, em comparação com a geração anterior, tornando o tablet suave e estável mesmo durante tarefas prolongadas.

Além disso, este modelo inclui um sensor de impressões digitais lateral, que permite aos utilizadores desbloquear o tablet, ligá-lo e autorizar pagamentos de forma segura com um simples toque.

A série Huawei MatePad Pro superou os limites em termos de produtividade dos tablets desde a sua génese e a sua mais recente adição, o Huawei MatePad Pro 13.2'' 2025, demonstrando a forte presença e influência internacional da marca no setor dos tablets.

A Huawei está empenhada em trazer mais produtos e serviços de alta qualidade aos utilizadores, ao mesmo tempo que impulsiona a inovação tecnológica e melhora a experiência do utilizador.