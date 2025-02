Venham conhecer um survival bastante interessante, Astrobotanica

Astrobotanica é um survival em desenvolvimento pelos estúdios Space Goblin Studio, que tem um grande potencial para se tornar num jogo interessante. Um jogo sobre botânica, extraterrestre.

Os estúdios Space Goblin Studio lançaram no Kickstarter uma campanha de apoio ao seu próximo projeto: Astrobotanica.

O jogo, que na sua essência, é um survival game, tem os ingredientes todos para se tornar num título bastante viciante e único.

Trata-se de um jogo descontraído e relaxante de sobrevivência que incentivará os jogadores a criar as suas próprias culturas num ambiente pré-histórico, uma vez que a ação do jogo decorre na altura pré-histórica do planeta Terra, em pleno período Pleistoceno.

Astrobotanica permitirá um vasto conjunto de ações, como, por exemplo, a pesquisa e desenvolvimento de cultivo de plantas exóticas, a criação de tónicos e xaropes poderosos ou mesmo a interação com as primeiras tribos humanas.

Mas "nem tudo são rosas" e Astrobotanica apresenta vários perigos e armadilhas aos jogadores que terão de as ultrapassar, dando nesses momentos, o valor devido ao ambiente relaxante dominante. Ambiente esse no qual os jogadores são recompensados ​​pela proatividade, consistência e mentalidade inovadora.

O jogador controla um extraterrestre chamado Xel, do planeta Aya, e é um cientista biológico altamente qualificado que se viu forçado a pousar na Terra, na Era Pré-Histórica. Aprisionado num planeta primitivo, Xel tem de usar os seus conhecimentos e habilidades botânicas para sobreviver, moldar os perigosos ambientes circundantes e lidar com os humanos primitivos existentes na altura.

Além da vertente de criação, plantação e cultivo de plantas, o jogo apresenta ainda uma forte componente de exploração. No jogo, Xel tem a liberdade de explorar várias ilhas próximas e dessa forma encontrar novas plantas. Mas atenção… terá de saber lidar também com a perigosa vida selvagem da época.

De forma a subsistir, Xel, ou melhor o jogador, tem de estar atento a vários fatores cruciais:

CO2: o jogador terá de monitorizar os níveis de CO₂ e reabastecê-lo consumindo plantas específicas, ou então recarregando com um condensador de CO₂, já que Xel não respira oxigênio.

Saúde: Xel terá de restaurar a sua saúde através da ingestão de alimentos ou, de uma forma mais rápida através de tônicos, uma vez esgotados por riscos ambientais, ferimentos ou envenenamento por certas plantas.

Stamina: a gestão da resistência é importante pois será através dela que se podem exercer atividades físicas como corrida, por exemplo. Ele recarrega ingerindo plantas específicas ou tônicos energéticos.

Outros indicadores: o jogador terá de estar atento a outros indicadores e barras de status conforme mostrado no medidor multifuncional (imagem seguinte):

Astrobotanica apresenta uma grande variedade de biomas nas diferentes ilhas interconectadas por onde Xel pode viajar. Cada ilha apresenta o seu próprio ecossistema, padrões climáticos e recursos exclusivos. Desde florestas exuberantes e planícies áridas até terrenos vulcânicos e ruínas antigas, cada ambiente convida os jogadores a explorar as suas profundezas e descobrir os seus tesouros.

Além das plantas e dos recursos, o mundo da Astrobotanica é também rico em conhecimento antigo. Nas suas campanhas de exploração, os jogadores irão tropeçar em vestígios de civilizações antigas, desbloqueando pistas sobre a sua história e tecnologias avançadas. Essas ruínas geralmente contêm quebra-cabeças, artefatos valiosos ou atalhos para novas áreas.

Adicionalmente, sabe-se que há um mistério qualquer escondido nas profundezas sombrias do planeta onde a ação decorre.