Tour de France 2025, viagem pela Gália em 2 rodas

Uma das provas de ciclismo mais mediáticas do planeta está de regresso às consolas e PCs: Tour de France 2025. Tal como sucede com Pro Cycling Manager 25, está em desenvolvimento pela Cyanide Studio e já se sabem novidades.

Novamente com o desenvolvimento a cargo da Cyanide Studio, Tour de France 2025 e Pro Cycling Manager 25 encontram-se na rampa de lançamento e prestes a chegar ao mercado.

Ambos os jogos partilham a tecnologia de desenvolvimento (ambos usam o Unreal Engine 5) e, precisamente por isso mesmo, os seus responsáveis indicam que as edições deste ano, serão as que vão apresentar a melhor e mais completa qualidade visual da série.

Com a mudança para o Unreal Engine 5, pormenores como a fidelidade de paisagens e cenários, a renderização de efeitos visuais, entre muito mais, será amplamente melhorado. Segundo a Cyanide, as melhorias são numerosas e amplificam a sensação de imersão de cada corrida.

Tal como acontece nos jogos anteriores das respetivas séries, o Tour de France 2025 coloca os jogadores na pele de um ciclista que compete na Tour (Volta à França em bicicleta), enquanto que, por sua vez, em Pro Cycling Manager 25 os jogadores, encarnam o papel de um diretor desportivo que terá de desenvolver a sua equipa ao longo de várias épocas.

Jogo oficial da competição homónima, Tour de France 2025 oferece a possibilidade de ganhar a lendária camisola amarela no final de 21 etapas fielmente reproduzidas. Os locais mais memoráveis da competição (Mont Ventoux, Champs-Elysées...) estão fielmente representados. Pode optar por desempenhar o papel de um ciclista famoso no modo Pro Leader, ou subir na hierarquia do ciclismo no modo Carreira. Para além do novo motor gráfico, esta edição de 2025 inclui também novas corridas (Flèche Wallonne, Circuit Grand Est) e melhorias no modo multijogador.

Por seu lado, Pro Cycling Manager 25 permite-lhe assumir o papel de gestor de equipa, cujas decisões são cruciais para o sucesso da sua equipa de ciclismo. Gira os orçamentos, recrute ciclistas e atraia a atenção dos patrocinadores época após época! Os patrocinadores ganham influência no Pro Cycling Manager 25, cada um com requisitos a cumprir antes de lhe concederem financiamento. Por último, mas não menos importante, a IA dos concorrentes foi melhorada para um comportamento mais realista.

Ambos os jogos estarão disponíveis a partir de dia 5 de junho de 2025. No entanto, Pro Cycling Manager estará apenas disponivel para PC enquanto que o Tour de France estará disponivel para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.