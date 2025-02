Honda Motor Europe recebe Prémio Platina de Serviço de Confiança 2025 da Feefo

A Honda Motor Europe ganhou o Prémio Platina de Serviço de Confiança da Feefo. Este prémio celebra as empresas que se destacam no serviço ao cliente e na defesa dos seus interesses, galardoando as marcas com um feedback excecional dos clientes. O Prémio Platina, por sua vez, é atribuído àquelas que atingem o nível Ouro durante três anos consecutivos.

A Honda Motor Europe (Reino Unido) ganhou o Prémio Platina de Serviço de Confiança da Feefo, um selo de excelência independente, que reconhece as empresas que proporcionam de forma consistente uma experiência de cliente de classe mundial.

Este prémio mostra que a Honda está focada em aumentar a sua aposta no território europeu, garantindo que mantém a fiabilidade dos seus produtos e a excelência no serviço ao cliente, enquanto continua a sua transição para uma gama eletrificada.

A Feefo, maior fornecedor mundial de avaliações verificadas, trabalhando com mais de 6500 marcas, criou os Prémios Serviço de Confiança em 2014 para reconhecer as marcas que utilizam a plataforma para recolher opiniões verificadas e receber feedback excecional dos seus clientes.

Os prémios são únicos, uma vez que refletem verdadeiramente a dedicação de uma empresa em fornecer um excelente serviço ao cliente, analisando o feedback de clientes reais.

A confiança dos consumidores continua a aumentar lentamente para os níveis pré- pandemia, ainda que haja alguma cautela relativamente a despesas.

As empresas que se destacam são aquelas que colocam a excelência no seu serviço e tecem uma estratégia de defesa do cliente. Este prémio celebra as marcas que estão a oferecer elevados padrões.

A Feefo atribuiu os Prémios Platina de Serviço de Confiança às empresas que atingiram o nível de Ouro durante três anos consecutivos.

Para receber um Gold Trusted Service Award, as empresas devem ter recolhido pelo menos 50 avaliações com uma classificação de serviço Feefo entre 4,5 e 5, no período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2024.

Receber o Prémio Platina de Serviço de Confiança da Feefo significa muito para nós porque se baseia inteiramente no feedback genuíno dos clientes. No atual clima económico desafiante, compreendemos a importância de oferecer um valor e um serviço excecionais. Este prémio valida a dedicação da nossa equipa em ouvir verdadeiramente os nossos clientes e satisfazer as suas necessidades. Em 2025 e mais além, continuaremos empenhados em manter estes padrões elevados e em continuar a colocar os nossos clientes em primeiro lugar

Disse Sarah Roseblade, diretora de Clientes da Honda Motor Europe (Reino Unido).

Por sua vez, Tony Wheble, diretor-executivo da Feefo, felicitou os vencedores, partilhando que "durante estes tempos economicamente desafiantes, é inspirador ver empresas como a Honda Motor Europe (Reino Unido) a ir sempre mais além para os seus clientes".

Os Prémios Serviço de Confiança reconhecem as empresas que não se limitam a satisfazer as expectativas – excedem-nas. Estes prémios celebram as empresas que recolhem feedback genuíno e o utilizam para proporcionar experiências de clientes excecionais. A dedicação demonstrada pelos vencedores deste ano estabelece uma referência para a excelência do serviço ao cliente.

Serviço ao cliente é, também, exigente em Portugal

Também em Portugal, a Honda tem-se pautado por níveis elevados de exigência no que ao serviço ao cliente diz respeito. Prova disso é o seu sistema de avaliação via questionário a cliente onde, numa escala de 1 a 5, apenas considera como positivas para as suas métricas as avaliações de grau 5.

A Honda tem estado sempre na vanguarda da tecnologia híbrida e tem impulsionado o mercado de viaturas híbridos por forma a aumentar a eficiência dos veículos para benefício da sociedade e para inovação técnica, proporcionando, simultaneamente, o “prazer de condução” aos seus clientes.

O primeiro veículo híbrido de produção da Honda foi o Insight, lançado em 1999. Equipado com um exclusivo sistema híbrido paralelo Integrated Motor Assist (IMA), este veículo conseguia um consumo de combustível combinado de 3,4l/100km (ciclo NEDC).

Os mais recentes híbridos e:HEV da Honda são um referencial no mercado e representam a herança de 25 anos de R&D, sempre com foco em proporcionar um desempenho e uma capacidade de resposta impressionantes, enquanto mantêm uma entrega de potência suave e uma eficiência excecional sem comprometer o “prazer de condução”.

A tecnologia e:HEV pode ser encontrada atualmente na gama 100% renovada e eletrificada Honda, nomeadamente no compacto e competitivo HR-V e:HEV, no confortável e espaçoso CR-V e:HEV, no ágil e dinâmico ZR-V e:HEV, no elegante e desportivo Civic e:HEV, e no citadino e versátil Jazz e:HEV e Jazz Crosstar e:HEV.