Procura uma alternativa à Whoop? Nova pulseira monitoriza a saúde sem mensalidades

A pulseira Whoop está no braço de cada vez mais pessoas, desde atletas de alta competição até entusiastas do bem-estar. Embora seja um gadget que os utilizadores descrevem como muito completo, esta não está à distância de qualquer carteira. Perante esta barreira, será a nova pulseira da Polar, um tracker sem ecrã e mensalidades, a alternativa ideal?

Ainda não começou a chegar oficialmente aos utilizadores, mas pode ser a pulseira que muitos entusiastas do bem-estar têm procurado.

No pulso e dedos de cada vez mais pessoas, desde atletas a entusiastas de fitness, nomes como Whoop ou Oura têm motivado a monitorização da saúde a níveis nunca vistos, e incentivado a melhoria de estilos de vida.

De facto, conforme informámos recentemente, gadgets como os smartwatches desempenham um papel fundamental na gestão da saúde e bem-estar dos europeus, aumentando a sua sensibilização e motivando mudanças de comportamento.

Com esta onda de monitorização da saúde a estender-se, importa conhecer alternativas aos grandes nomes, especialmente aquelas acessíveis a mais bolsos, que permitem alargar a potencialização do bem-estar a mais utilizadores.

Da Finlândia chegará, dentro de poucos dias, uma potencial solução para quem procura uma pulseira para monitorização de parâmetros de saúde.

Uma pulseira de fitness sem subscrições

A empresa de monitorização de fitness Polar lançou a pulseira Loop, um dispositivo vestível sem ecrã e a ser vendida, com bracelete, a cerca de 200 euros.

De forma discreta e sem qualquer ecrã, a Polar Loop registará passos, e padrões de sono e de atividade diária. Além disso, promete oito dias de autonomia com utilização contínua e armazenamento offline de dados correspondentes a quatro semanas.

Sem subscrições, o utilizador poderá conectar o dispositivo à aplicação Polar Flow para visualizar estatísticas e analisar dados de sono e treino, entre outras informações.

Uma vez que o dispositivo não tem botões, a atividade física poderá ser iniciada na aplicação ou por via do que a empresa chama "deteção automática de treino".

Com as pré-encomendas em curso, a pulseira começará a ser enviada, na próxima semana, 10 de setembro.

Estará a Polar Loop à altura de nomes como a Whoop?

O sucesso da Polar Loop, que procura simplificar o conceito de wearable de fitness, dependerá em grande parte do seu desempenho e do que oferece em comparação com outros dispositivos.

De facto, já existe um mercado de dispositivos vestíveis sem ecrã, incluindo a pulseira Whoop 5.0 e anéis inteligentes, onde se destaca a Oura.

Apesar de não exigir subscrições, a Polar Loop não oferece tantas métricas avançadas quanto a pulseira do momento, a Whoop, incluindo Eletrocardiograma, pressão arterial e métricas hormonais.

Ainda assim, será curioso perceber se responderá aos utilizadores e se a ausência de subscrição é valorizada.